Десерт, як з кондитерської, своїми руками: ніжне тістечко "трюфель" з двох яєць і банки згущівки (відео)
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Цей десерт легко приготувати самотужки
Домашні солодощі можуть бути дуже простими. Якщо ви вже пекли медовий пиріг, але хочете щось вишуканіше, зверніть увагу на наступний рецепт.
Рецептом поділились у кулінарному блозі kitchen_ladyboss. Це тістечка готуються надзвичайно просто, а виходять дуже смачними, з ніжною та вологою текстурою. Вони точно варті того, щоб їх приготувати.
Інгредієнти:
- Яйце — 2 шт
- Цукор — 200 г
- Олія — 60 г
- Молоко — 60 мл (тепле)
- Борошно — 200 г
- Сода — 4 г
- Розпушувач — 6 г
- Какао — 30 г
- Окріп — 130 мл
- Для начинки:
- Масло вершкове 82% — 100 г
- Згущене молоко (варене) — 200 г
- Какао — 20 г
- Цукрова пудра — 20 г
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо з цукром до світлої маси. Після цього вливаємо олію та тепле молоко. Сухі інгредієнти окремо змішуємо да додаємо до яєчної суміші. Тонкою цівкою вливаємо окріп та збиваємо ще одну хвилину.
- Виливаємо тісто в підготовлену форму. Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 170 градусів до сухої зубочистки.
- Готовий бісквіт подрібнюємо. Додаємо до нього вершкове масло та згущене молоко.
- З вологої маси формуємо невеликі кульки. Обвалюємо їх в суміші какао та цукрової пудри.
Готуються ці тістечка швидко, але закінчуються вони ще швидше. Також ми ділились рецептом апетитного яблучного пирога на сковороді.