Десерт, як з кондитерської, своїми руками: ніжне тістечко "трюфель" з двох яєць і банки згущівки (відео)

Цей десерт легко приготувати самотужки

Домашні солодощі можуть бути дуже простими. Якщо ви вже пекли медовий пиріг, але хочете щось вишуканіше, зверніть увагу на наступний рецепт.

Рецептом поділились у кулінарному блозі kitchen_ladyboss. Це тістечка готуються надзвичайно просто, а виходять дуже смачними, з ніжною та вологою текстурою. Вони точно варті того, щоб їх приготувати.

Інгредієнти:

Яйце — 2 шт

Цукор — 200 г

Олія — 60 г

Молоко — 60 мл (тепле)

Борошно — 200 г

Сода — 4 г

Розпушувач — 6 г

Какао — 30 г

Окріп — 130 мл

Для начинки:

Масло вершкове 82% — 100 г

Згущене молоко (варене) — 200 г

Какао — 20 г

Цукрова пудра — 20 г

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо з цукром до світлої маси. Після цього вливаємо олію та тепле молоко. Сухі інгредієнти окремо змішуємо да додаємо до яєчної суміші. Тонкою цівкою вливаємо окріп та збиваємо ще одну хвилину. Виливаємо тісто в підготовлену форму. Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 170 градусів до сухої зубочистки. Готовий бісквіт подрібнюємо. Додаємо до нього вершкове масло та згущене молоко. З вологої маси формуємо невеликі кульки. Обвалюємо їх в суміші какао та цукрової пудри.

Готуються ці тістечка швидко, але закінчуються вони ще швидше. Також ми ділились рецептом апетитного яблучного пирога на сковороді.