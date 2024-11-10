Десерт, как с кондитерской, своими руками: нежное пирожное "трюфель" из двух яиц и банки сгущенки (видео)

Этот десерт легко приготовить своими силами

Домашние сладости могут быть очень простыми. Если вы уже пекли медовый пирог, но хотите что-то более изысканное, обратите внимание на следующий рецепт.

Рецептом поделились в кулинарном блоге kitchen_ladyboss. Это пирожные готовятся очень просто, а получаются очень вкусными, с нежной и влажной текстурой. Они достойны того, чтобы их приготовить.

Ингредиенты:

Яйцо — 2 шт

Сахар — 200 г

Масло — 60 г

Молоко – 60 мл (теплое)

Мука — 200 г

Сода — 4 г

Разрыхлитель — 6 г

Какао — 30 г

кипяток — 130 мл

Для начинки:

Масло сливочное 82% — 100 г

Сгущенка (вареная) — 200 г

Какао — 20 г

Сахарная пудра — 20 г

Способ приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром до светлой массы. После этого вливаем растительное масло и теплое молоко. Сухие ингредиенты отдельно смешиваем и добавляем в яичную смесь. Тонкой струйкой вливаем кипяток и взбиваем еще одну минуту. Выливаем тесто в подготовленную форму. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 170 градусов до сухой зубочистки. Готовый бисквит измельчаем. Добавляем к нему сливочное масло и сгущенку. Из влажной массы формируем небольшие шарики. Обваливаем их в смеси какао и сахарной пудры.

Готовятся эти пирожные быстро, но заканчиваются они еще быстрее. Также мы делились рецептом аппетитного яблочного пирога на сковороде.