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Десерт, как с кондитерской, своими руками: нежное пирожное "трюфель" из двух яиц и банки сгущенки (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Великолепный рецепт домашних сладостей
Великолепный рецепт домашних сладостей. Фото Скриншот из видео

Этот десерт легко приготовить своими силами

Домашние сладости могут быть очень простыми. Если вы уже пекли медовый пирог, но хотите что-то более изысканное, обратите внимание на следующий рецепт.

Рецептом поделились в кулинарном блоге kitchen_ladyboss. Это пирожные готовятся очень просто, а получаются очень вкусными, с нежной и влажной текстурой. Они достойны того, чтобы их приготовить.

Ингредиенты:

  • Яйцо — 2 шт
  • Сахар — 200 г
  • Масло — 60 г
  • Молоко – 60 мл (теплое)
  • Мука — 200 г
  • Сода — 4 г
  • Разрыхлитель — 6 г
  • Какао — 30 г
  • кипяток — 130 мл
  • Для начинки:
  • Масло сливочное 82% — 100 г
  • Сгущенка (вареная) — 200 г
  • Какао — 20 г
  • Сахарная пудра — 20 г

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем с сахаром до светлой массы. После этого вливаем растительное масло и теплое молоко. Сухие ингредиенты отдельно смешиваем и добавляем в яичную смесь. Тонкой струйкой вливаем кипяток и взбиваем еще одну минуту.
  2. Выливаем тесто в подготовленную форму. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 170 градусов до сухой зубочистки.
  3. Готовый бисквит измельчаем. Добавляем к нему сливочное масло и сгущенку.
  4. Из влажной массы формируем небольшие шарики. Обваливаем их в смеси какао и сахарной пудры.

Готовятся эти пирожные быстро, но заканчиваются они еще быстрее. Также мы делились рецептом аппетитного яблочного пирога на сковороде.

Теги:
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