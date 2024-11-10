Десерт, как с кондитерской, своими руками: нежное пирожное "трюфель" из двух яиц и банки сгущенки (видео)
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Этот десерт легко приготовить своими силами
Домашние сладости могут быть очень простыми. Если вы уже пекли медовый пирог, но хотите что-то более изысканное, обратите внимание на следующий рецепт.
Рецептом поделились в кулинарном блоге kitchen_ladyboss. Это пирожные готовятся очень просто, а получаются очень вкусными, с нежной и влажной текстурой. Они достойны того, чтобы их приготовить.
Ингредиенты:
- Яйцо — 2 шт
- Сахар — 200 г
- Масло — 60 г
- Молоко – 60 мл (теплое)
- Мука — 200 г
- Сода — 4 г
- Разрыхлитель — 6 г
- Какао — 30 г
- кипяток — 130 мл
- Для начинки:
- Масло сливочное 82% — 100 г
- Сгущенка (вареная) — 200 г
- Какао — 20 г
- Сахарная пудра — 20 г
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем с сахаром до светлой массы. После этого вливаем растительное масло и теплое молоко. Сухие ингредиенты отдельно смешиваем и добавляем в яичную смесь. Тонкой струйкой вливаем кипяток и взбиваем еще одну минуту.
- Выливаем тесто в подготовленную форму. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 170 градусов до сухой зубочистки.
- Готовый бисквит измельчаем. Добавляем к нему сливочное масло и сгущенку.
- Из влажной массы формируем небольшие шарики. Обваливаем их в смеси какао и сахарной пудры.
Готовятся эти пирожные быстро, но заканчиваются они еще быстрее. Также мы делились рецептом аппетитного яблочного пирога на сковороде.