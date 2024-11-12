Готуємо вершковий суп із сосисками: швидко, ситно і неймовірно смачно (відео)
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Цю страву оцінять навіть гурмани
Якщо ви шукаєте швидкий і водночас дуже ситний суп, який точно припаде до смаку навіть найвибагливішим гурманам – цей рецепт саме для вас. Вершковий суп із сосисками виходить надзвичайно ніжним і ароматним. Він чудово поєднує вершкову м’якість, пікантність спецій і насичений смак сосисок та плавленого сиру.
Цей суп, рецептом якого поділилась фудблогерка katia_cooking_, легко приготує навіть новачок на кухні, а результат завжди порадує – він зігріє, наситить і стане чудовою стравою для обіду чи вечері. Обирайте свої улюблені сосиски (особливо смачно з курячими чи мисливськими), трохи овочів, спецій, вершків – і нехай ваша кухня наповниться теплом і затишком.
Інгредієнти:
- картопля — 3 шт;
- сосиски — 3 шт;
- морква — 1шт;
- цибуля — 1 шт;
- вершки — 150 мл;
- зелень — на смак;
- вода — 0,5 л;
- сіль — на смак;
- перець чорний мелений — на смак;
- перець Чилі — на смак;
- лавровий лист 2 шт;
- плавлений сир (краще "Чедер") — 4 шт;
- олія для смаження засмажки — 1 ст.л.
Приготування:
- Обсмажуємо дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до золотистого кольору, додаємо нарізані сосиски та всі спеції.
- Перемішуємо і додаємо нарізану на кубики картоплю, вливаємо вершки знову перемішуємо. Далі вливаємо воду і перемішуємо.
- Накриваємо кришкою та готуємо до готовності під кришкою на середньому вогні.
- За 5 хвилин додаємо плавлений сир, перемішуємо, щоб сир розправився.
Перед подачею посипаємо суп свіжою зеленню.
Раніше ми ділилися рецептом картопляної бабки. Ця страва стане чудовим варіантом для обіду.