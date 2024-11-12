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Готуємо вершковий суп із сосисками: швидко, ситно і неймовірно смачно (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Суп із сосисками та сиром за 30 хвилин
Суп із сосисками та сиром за 30 хвилин. Фото 1000.menu

Цю страву оцінять навіть гурмани

Якщо ви шукаєте швидкий і водночас дуже ситний суп, який точно припаде до смаку навіть найвибагливішим гурманам – цей рецепт саме для вас. Вершковий суп із сосисками виходить надзвичайно ніжним і ароматним. Він чудово поєднує вершкову м’якість, пікантність спецій і насичений смак сосисок та плавленого сиру.

Цей суп, рецептом якого поділилась фудблогерка katia_cooking_, легко приготує навіть новачок на кухні, а результат завжди порадує – він зігріє, наситить і стане чудовою стравою для обіду чи вечері. Обирайте свої улюблені сосиски (особливо смачно з курячими чи мисливськими), трохи овочів, спецій, вершків – і нехай ваша кухня наповниться теплом і затишком.

Інгредієнти:

  • картопля — 3 шт;
  • сосиски — 3 шт;
  • морква — 1шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • вершки — 150 мл;
  • зелень — на смак;
  • вода — 0,5 л;
  • сіль — на смак;
  • перець чорний мелений — на смак;
  • перець Чилі — на смак;
  • лавровий лист 2 шт;
  • плавлений сир (краще "Чедер") — 4 шт;
  • олія для смаження засмажки — 1 ст.л.

Приготування:

  1. Обсмажуємо дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до золотистого кольору, додаємо нарізані сосиски та всі спеції.
  2. Перемішуємо і додаємо нарізану на кубики картоплю, вливаємо вершки знову перемішуємо. Далі вливаємо воду і перемішуємо.
  3. Накриваємо кришкою та готуємо до готовності під кришкою на середньому вогні.
  4. За 5 хвилин додаємо плавлений сир, перемішуємо, щоб сир розправився.

Перед подачею посипаємо суп свіжою зеленню.

Раніше ми ділилися рецептом картопляної бабки. Ця страва стане чудовим варіантом для обіду.

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#Супи #Готуємо вдома #Рецепти