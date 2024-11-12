Готуємо вершковий суп із сосисками: швидко, ситно і неймовірно смачно (відео)

Цю страву оцінять навіть гурмани

Якщо ви шукаєте швидкий і водночас дуже ситний суп, який точно припаде до смаку навіть найвибагливішим гурманам – цей рецепт саме для вас. Вершковий суп із сосисками виходить надзвичайно ніжним і ароматним. Він чудово поєднує вершкову м’якість, пікантність спецій і насичений смак сосисок та плавленого сиру.

Цей суп, рецептом якого поділилась фудблогерка katia_cooking_, легко приготує навіть новачок на кухні, а результат завжди порадує – він зігріє, наситить і стане чудовою стравою для обіду чи вечері. Обирайте свої улюблені сосиски (особливо смачно з курячими чи мисливськими), трохи овочів, спецій, вершків – і нехай ваша кухня наповниться теплом і затишком.

Інгредієнти:

картопля — 3 шт;

сосиски — 3 шт;

морква — 1шт;

цибуля — 1 шт;

вершки — 150 мл;

зелень — на смак;

вода — 0,5 л;

сіль — на смак;

перець чорний мелений — на смак;

перець Чилі — на смак;

лавровий лист 2 шт;

плавлений сир (краще "Чедер") — 4 шт;

олія для смаження засмажки — 1 ст.л.

Приготування:

Обсмажуємо дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до золотистого кольору, додаємо нарізані сосиски та всі спеції. Перемішуємо і додаємо нарізану на кубики картоплю, вливаємо вершки знову перемішуємо. Далі вливаємо воду і перемішуємо. Накриваємо кришкою та готуємо до готовності під кришкою на середньому вогні. За 5 хвилин додаємо плавлений сир, перемішуємо, щоб сир розправився.

Перед подачею посипаємо суп свіжою зеленню.

Раніше ми ділилися рецептом картопляної бабки. Ця страва стане чудовим варіантом для обіду.