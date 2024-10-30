Согреет и утолит голод: рецепт нежного куриного супа с рисом (видео)

Ароматный сливочный бульон делает этот суп невероятно вкусным

Куриный суп с рисом и сливками — это идеальное блюдо для тех, кто ищет способ не только утолить голод, но и согреться. Этот суп идеально подойдет как для сытного обеда, так и для легкого, но питательного ужина. Нежное куриное мясо, сливочная текстура и мягкий рис делают его питательным, а ароматные специи добавляют насыщенности и тепла — то, что нужно в холодную погоду. Рецептом простого в приготовлении сливочного супа поделилась американская блогер Эшли Фер на своем канале в Youtube.

Ингредиенты:

1 столовая ложка масла;

1 луковица (мелко нарезанная);

2 большие моркови (очищенные и нарезанные кубиками, или 3 средние);

2 стебля сельдерея (разрезать пополам и нарезать ломтиками);

3 зубчика чеснока (измельченного);

1 чайная ложка сушеной петрушки;

½ чайной ложки сушеного тимьяна;

5 чашек куриного бульона;

2 куриные грудки без костей и кожи (сырые, около 450 г);

1 стакан длиннозернистого риса (белого или коричневого);

1 чайная ложка соли;

¼ чайной ложки черного перца;

1 стакан сливок (любых — более жирные будут иметь более насыщенный вкус и более густую консистенцию).

Способ приготовления:

В большой кастрюле для супа разогрейте масло на среднем огне. Добавьте лук, морковь и сельдерей и готовьте, помешивая, 3-4 минуты, пока лук не станет полупрозрачным. Добавьте чеснок, петрушку и тимьян и готовьте 1 минуту. Добавьте бульон, сырую курицу, сырой рис, соль и перец. Перемешайте и доведите до кипения на средне-сильном огне. Уменьшите огонь до слабого кипения, накройте крышкой и готовьте 15 минут (30–35 минут для коричневого риса), помешивая каждые 10 минут, или пока овощи и рис не станут мягкими. Выньте курицу из кастрюли и измельчите. Добавьте обратно в кастрюлю со сливками. Подавайте на стол.

Ранее мы делились рецептом тушеной свинины со сливами. Мясо получается очень нежным и сочным.