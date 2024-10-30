Согреет и утолит голод: рецепт нежного куриного супа с рисом (видео)
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Ароматный сливочный бульон делает этот суп невероятно вкусным
Куриный суп с рисом и сливками — это идеальное блюдо для тех, кто ищет способ не только утолить голод, но и согреться. Этот суп идеально подойдет как для сытного обеда, так и для легкого, но питательного ужина. Нежное куриное мясо, сливочная текстура и мягкий рис делают его питательным, а ароматные специи добавляют насыщенности и тепла — то, что нужно в холодную погоду. Рецептом простого в приготовлении сливочного супа поделилась американская блогер Эшли Фер на своем канале в Youtube.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка масла;
- 1 луковица (мелко нарезанная);
- 2 большие моркови (очищенные и нарезанные кубиками, или 3 средние);
- 2 стебля сельдерея (разрезать пополам и нарезать ломтиками);
- 3 зубчика чеснока (измельченного);
- 1 чайная ложка сушеной петрушки;
- ½ чайной ложки сушеного тимьяна;
- 5 чашек куриного бульона;
- 2 куриные грудки без костей и кожи (сырые, около 450 г);
- 1 стакан длиннозернистого риса (белого или коричневого);
- 1 чайная ложка соли;
- ¼ чайной ложки черного перца;
- 1 стакан сливок (любых — более жирные будут иметь более насыщенный вкус и более густую консистенцию).
Способ приготовления:
- В большой кастрюле для супа разогрейте масло на среднем огне. Добавьте лук, морковь и сельдерей и готовьте, помешивая, 3-4 минуты, пока лук не станет полупрозрачным.
- Добавьте чеснок, петрушку и тимьян и готовьте 1 минуту.
- Добавьте бульон, сырую курицу, сырой рис, соль и перец. Перемешайте и доведите до кипения на средне-сильном огне.
- Уменьшите огонь до слабого кипения, накройте крышкой и готовьте 15 минут (30–35 минут для коричневого риса), помешивая каждые 10 минут, или пока овощи и рис не станут мягкими.
- Выньте курицу из кастрюли и измельчите. Добавьте обратно в кастрюлю со сливками. Подавайте на стол.
Ранее мы делились рецептом тушеной свинины со сливами. Мясо получается очень нежным и сочным.