Готовим сливочный суп с сосисками: быстро, сытно и невероятно вкусно (видео)

Это блюдо оценят даже гурманы

Если вы ищете быстрый и в то же время очень сытный суп, который точно придется по вкусу даже самым требовательным гурманам – этот рецепт для вас. Сливочный суп с сосисками получается очень нежным и ароматным. Он отлично сочетает сливочную мягкость, пикантность специй и насыщенный вкус сосисок и плавленого сыра.

Этот суп, рецептом которого поделилась фудблогерка katia_cooking_, легко приготовит даже новичок на кухне, а результат всегда порадует – он согреет, насытит и станет отличным блюдом для обеда или ужина.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт;

сосиски — 3 шт;

морковь — 1шт;

лук – 1 шт;

сливки — 150 мл;

зелень — по вкусу;

вода — 0,5 л;

соль — по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

перец Чили – по вкусу;

лавровый лист 2 шт;

плавленый сыр (лучше "Чедер") — 4 шт;

масло для зажарки – 1 ст.л.

Приготовление:

Обжариваем мелко нарезанный лук и натертую морковь до золотистого цвета, добавляем сосиски и все специи. Перемешиваем и добавляем нарезанный на кубики картофель, вливаем сливки снова перемешиваем. Далее вливаем воду и перемешиваем. Накрываем крышкой и готовим до готовности под крышкой на среднем огне. Через 5 минут добавляем плавленый сыр, перемешиваем, чтобы сыр расправился.

Перед подачей посыпаем суп свежей зеленью.

Раньше мы делились рецептом картофельной бабки. Это блюдо станет отличным вариантом для обеда.