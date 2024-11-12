Готовим сливочный суп с сосисками: быстро, сытно и невероятно вкусно (видео)
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Это блюдо оценят даже гурманы
Если вы ищете быстрый и в то же время очень сытный суп, который точно придется по вкусу даже самым требовательным гурманам – этот рецепт для вас. Сливочный суп с сосисками получается очень нежным и ароматным. Он отлично сочетает сливочную мягкость, пикантность специй и насыщенный вкус сосисок и плавленого сыра.
Этот суп, рецептом которого поделилась фудблогерка katia_cooking_, легко приготовит даже новичок на кухне, а результат всегда порадует – он согреет, насытит и станет отличным блюдом для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт;
- сосиски — 3 шт;
- морковь — 1шт;
- лук – 1 шт;
- сливки — 150 мл;
- зелень — по вкусу;
- вода — 0,5 л;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- перец Чили – по вкусу;
- лавровый лист 2 шт;
- плавленый сыр (лучше "Чедер") — 4 шт;
- масло для зажарки – 1 ст.л.
Приготовление:
- Обжариваем мелко нарезанный лук и натертую морковь до золотистого цвета, добавляем сосиски и все специи.
- Перемешиваем и добавляем нарезанный на кубики картофель, вливаем сливки снова перемешиваем. Далее вливаем воду и перемешиваем.
- Накрываем крышкой и готовим до готовности под крышкой на среднем огне.
- Через 5 минут добавляем плавленый сыр, перемешиваем, чтобы сыр расправился.
Перед подачей посыпаем суп свежей зеленью.
Раньше мы делились рецептом картофельной бабки. Это блюдо станет отличным вариантом для обеда.