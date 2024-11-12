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Готовим сливочный суп с сосисками: быстро, сытно и невероятно вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Суп с сосисками и сыром за 30 минут
Суп с сосисками и сыром за 30 минут. Фото 1000.menu

Это блюдо оценят даже гурманы

Если вы ищете быстрый и в то же время очень сытный суп, который точно придется по вкусу даже самым требовательным гурманам – этот рецепт для вас. Сливочный суп с сосисками получается очень нежным и ароматным. Он отлично сочетает сливочную мягкость, пикантность специй и насыщенный вкус сосисок и плавленого сыра.

Этот суп, рецептом которого поделилась фудблогерка katia_cooking_, легко приготовит даже новичок на кухне, а результат всегда порадует – он согреет, насытит и станет отличным блюдом для обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт;
  • сосиски — 3 шт;
  • морковь — 1шт;
  • лук – 1 шт;
  • сливки — 150 мл;
  • зелень — по вкусу;
  • вода — 0,5 л;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • перец Чили – по вкусу;
  • лавровый лист 2 шт;
  • плавленый сыр (лучше "Чедер") — 4 шт;
  • масло для зажарки – 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Обжариваем мелко нарезанный лук и натертую морковь до золотистого цвета, добавляем сосиски и все специи.
  2. Перемешиваем и добавляем нарезанный на кубики картофель, вливаем сливки снова перемешиваем. Далее вливаем воду и перемешиваем.
  3. Накрываем крышкой и готовим до готовности под крышкой на среднем огне.
  4. Через 5 минут добавляем плавленый сыр, перемешиваем, чтобы сыр расправился.

Перед подачей посыпаем суп свежей зеленью.

Раньше мы делились рецептом картофельной бабки. Это блюдо станет отличным вариантом для обеда.

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#Супы #Готовим дома #Рецепти