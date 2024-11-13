Цією стравою замилуються гості: як приготувати салат "Грибна галявина" (відео)

Дуже красиво, незрівнянно смачно, на святковий стіл

У повітрі все більше відчувається дух Різдва, а деякі господині навіть починають складати меню до новорічного столу. Так, до свята на десерт можна спекти різдвяний штолен, а однією із закусок може бути ефектний та смачний салат.

Страва під назвою "Грибна галявина" готується дуже просто та виходить смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати салат "Грибна поляна"

Інгредієнти:

печериці мариновані – 350 г;

зелень – кріп, петрушка;

копчене куряче філе – 300 г;

морква – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

твердий сир – 100 г;

мариновані огірки – 4-5 шт.;

картопля – 3 шт.;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Овочі та яйця відварити.

2.Натерти це все на тертці.

3.М'ясо та огірки порізати кубиком.

4.Шарами зібрати салат у такій послідовності: гриби, майонез, зелень, далі шарами терті овочі, м'ясо, яйця, сир та майонез.

5.Зверху прикрасити зеленню та грибами.