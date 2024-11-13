Цією стравою замилуються гості: як приготувати салат "Грибна галявина" (відео)
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Дуже красиво, незрівнянно смачно, на святковий стіл
У повітрі все більше відчувається дух Різдва, а деякі господині навіть починають складати меню до новорічного столу. Так, до свята на десерт можна спекти різдвяний штолен, а однією із закусок може бути ефектний та смачний салат.
Страва під назвою "Грибна галявина" готується дуже просто та виходить смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".
Як приготувати салат "Грибна поляна"
Інгредієнти:
- печериці мариновані – 350 г;
- зелень – кріп, петрушка;
- копчене куряче філе – 300 г;
- морква – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- мариновані огірки – 4-5 шт.;
- картопля – 3 шт.;
- майонез;
Спосіб приготування:
1.Овочі та яйця відварити.
2.Натерти це все на тертці.
3.М'ясо та огірки порізати кубиком.
4.Шарами зібрати салат у такій послідовності: гриби, майонез, зелень, далі шарами терті овочі, м'ясо, яйця, сир та майонез.
5.Зверху прикрасити зеленню та грибами.