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Цією стравою замилуються гості: як приготувати салат "Грибна галявина" (відео)

Автор
Марія Швець
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На столі може стати основною, яскравою закускою
На столі може стати основною, яскравою закускою. Фото 1000.menu

Дуже красиво, незрівнянно смачно, на святковий стіл

У повітрі все більше відчувається дух Різдва, а деякі господині навіть починають складати меню до новорічного столу. Так, до свята на десерт можна спекти різдвяний штолен, а однією із закусок може бути ефектний та смачний салат.

Страва під назвою "Грибна галявина" готується дуже просто та виходить смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати салат "Грибна поляна"

Інгредієнти:

  • печериці мариновані – 350 г;
  • зелень – кріп, петрушка;
  • копчене куряче філе – 300 г;
  • морква – 2 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • твердий сир – 100 г;
  • мариновані огірки – 4-5 шт.;
  • картопля – 3 шт.;
  • майонез;

Спосіб приготування:

1.Овочі та яйця відварити.

2.Натерти це все на тертці.

3.М'ясо та огірки порізати кубиком.

4.Шарами зібрати салат у такій послідовності: гриби, майонез, зелень, далі шарами терті овочі, м'ясо, яйця, сир та майонез.

5.Зверху прикрасити зеленню та грибами.

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#Салат #Гриби #Готуємо вдома