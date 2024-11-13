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Этим блюдом восхищаются гости: как приготовить салат "Грибная поляна" (видео)

Автор
Мария Швец
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На столе может стать основной, яркой закуской
На столе может стать основной, яркой закуской. Фото 1000.menu

Очень красиво, несравненно вкусно, на праздничный стол

В воздухе все больше чувствуется дух Рождества, а некоторые хозяйки даже начинают складывать меню к новогоднему столу. К празднику на десерт можно испечь рождественский штолен, а одной из закусок может быть эффектный и вкусный салат.

Кушанье под названием "Грибная поляна" готовится очень просто и получается вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить салат "Грибная поляна".

Ингредиенты:

  • шампиньоны маринованные – 350 г;
  • зелень – укроп, петрушка;
  • копченое куриное филе – 300 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • маринованные огурцы – 4-5 шт.;
  • картофель – 3 шт.;
  • майонез;

Способ приготовления:

1.Овощи и яйца отварить.

2.Натереть это все на терке.

3.Мясо и огурцы порезать кубиком.

4.Слоями собрать салат в такой последовательности: грибы, майонез, зелень, далее слоями тертые овощи, мясо, яйца, сыр и майонез.

5.Сверху украсить зеленью и грибами.

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#Салат #Грибы #Готовим дома