Этим блюдом восхищаются гости: как приготовить салат "Грибная поляна" (видео)

Очень красиво, несравненно вкусно, на праздничный стол

В воздухе все больше чувствуется дух Рождества, а некоторые хозяйки даже начинают складывать меню к новогоднему столу. К празднику на десерт можно испечь рождественский штолен, а одной из закусок может быть эффектный и вкусный салат.

Кушанье под названием "Грибная поляна" готовится очень просто и получается вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить салат "Грибная поляна".

Ингредиенты:

шампиньоны маринованные – 350 г;

зелень – укроп, петрушка;

копченое куриное филе – 300 г;

морковь – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

твердый сыр – 100 г;

маринованные огурцы – 4-5 шт.;

картофель – 3 шт.;

майонез;

Способ приготовления:

1.Овощи и яйца отварить.

2.Натереть это все на терке.

3.Мясо и огурцы порезать кубиком.

4.Слоями собрать салат в такой последовательности: грибы, майонез, зелень, далее слоями тертые овощи, мясо, яйца, сыр и майонез.

5.Сверху украсить зеленью и грибами.