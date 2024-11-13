Этим блюдом восхищаются гости: как приготовить салат "Грибная поляна" (видео)
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Очень красиво, несравненно вкусно, на праздничный стол
В воздухе все больше чувствуется дух Рождества, а некоторые хозяйки даже начинают складывать меню к новогоднему столу. К празднику на десерт можно испечь рождественский штолен, а одной из закусок может быть эффектный и вкусный салат.
Кушанье под названием "Грибная поляна" готовится очень просто и получается вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить салат "Грибная поляна".
Ингредиенты:
- шампиньоны маринованные – 350 г;
- зелень – укроп, петрушка;
- копченое куриное филе – 300 г;
- морковь – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- маринованные огурцы – 4-5 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Овощи и яйца отварить.
2.Натереть это все на терке.
3.Мясо и огурцы порезать кубиком.
4.Слоями собрать салат в такой последовательности: грибы, майонез, зелень, далее слоями тертые овощи, мясо, яйца, сыр и майонез.
5.Сверху украсить зеленью и грибами.