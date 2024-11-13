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З'їдається в мить: рецепт сирної запіканки з банановим брауні (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Дуже просто і смачно
Дуже просто і смачно. Фото Колаж Телеграфа/freepik

Ви захочете готувати цю запіканку знову і знову

Іноді хочеться приготувати на десерт щось особливе. Якщо класичний брауні ви вже готували, спробуйте трохи інший рецепт. Ця сирна запіканка з банановим брауні — справжнє відкриття для поціновувачів ніжної випічки з яскравими ароматами.

Легкий шоколадний смак какао, натуральна солодкість банана та кремова текстура сиру — ось що робить цю запіканку не просто смачною, а такою, що з'їдається миттєво! Ідеальний варіант для сніданку, перекусу або сімейного чаювання.

Рецептом оригінальної запіканки поділилась блогерка _marina_frolova._ на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Для брауні:

  • Стиглий банан 2 шт;
  • Манка 45 г;
  • Цукор 50 г;
  • Какао 25 г;
  • Яйце 1 шт;
  • Розпушувач 1 ч.л.

Для сирної маси:

  • Кисломолочний сир 400 г;
  • Манка 30 г;
  • Цукор 70 г;
  • Молоко 50 мл;
  • Яйце 2 шт.

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти для брауні в мисці й перебити блендером.
  2. В іншому посуді перебити блендером сир разом з молоком, далі додати манку з цукром та 2 яйця. Перемішати до однорідної консистенції.
  3. Змастити форму для випікання маслом, та вилити шоколадне тісто.
  4. Сирну масу вилити нерівномірно і за допомогою лопатки зробити візерунки.
  5. Випікати при 160 градусів 50 хвилин.
  6. В кінці змастити вершковим маслом, щоб була блискуча.

Раніше ми ділились рецептом "зимової окрошки". Ця страва може замінити повноцінний обід чи вечерю.

Теги:
#Випічка #Запіканка #Брауні #Готуємо вдома