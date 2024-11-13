З'їдається в мить: рецепт сирної запіканки з банановим брауні (відео)

Ви захочете готувати цю запіканку знову і знову

Іноді хочеться приготувати на десерт щось особливе. Якщо класичний брауні ви вже готували, спробуйте трохи інший рецепт. Ця сирна запіканка з банановим брауні — справжнє відкриття для поціновувачів ніжної випічки з яскравими ароматами.

Легкий шоколадний смак какао, натуральна солодкість банана та кремова текстура сиру — ось що робить цю запіканку не просто смачною, а такою, що з'їдається миттєво! Ідеальний варіант для сніданку, перекусу або сімейного чаювання.

Рецептом оригінальної запіканки поділилась блогерка _marina_frolova._ на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Для брауні:

Стиглий банан 2 шт;

Манка 45 г;

Цукор 50 г;

Какао 25 г;

Яйце 1 шт;

Розпушувач 1 ч.л.

Для сирної маси:

Кисломолочний сир 400 г;

Манка 30 г;

Цукор 70 г;

Молоко 50 мл;

Яйце 2 шт.

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти для брауні в мисці й перебити блендером. В іншому посуді перебити блендером сир разом з молоком, далі додати манку з цукром та 2 яйця. Перемішати до однорідної консистенції. Змастити форму для випікання маслом, та вилити шоколадне тісто. Сирну масу вилити нерівномірно і за допомогою лопатки зробити візерунки. Випікати при 160 градусів 50 хвилин. В кінці змастити вершковим маслом, щоб була блискуча.

Раніше ми ділились рецептом "зимової окрошки". Ця страва може замінити повноцінний обід чи вечерю.