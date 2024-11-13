З'їдається в мить: рецепт сирної запіканки з банановим брауні (відео)
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Ви захочете готувати цю запіканку знову і знову
Іноді хочеться приготувати на десерт щось особливе. Якщо класичний брауні ви вже готували, спробуйте трохи інший рецепт. Ця сирна запіканка з банановим брауні — справжнє відкриття для поціновувачів ніжної випічки з яскравими ароматами.
Легкий шоколадний смак какао, натуральна солодкість банана та кремова текстура сиру — ось що робить цю запіканку не просто смачною, а такою, що з'їдається миттєво! Ідеальний варіант для сніданку, перекусу або сімейного чаювання.
Рецептом оригінальної запіканки поділилась блогерка _marina_frolova._ на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
Для брауні:
- Стиглий банан 2 шт;
- Манка 45 г;
- Цукор 50 г;
- Какао 25 г;
- Яйце 1 шт;
- Розпушувач 1 ч.л.
Для сирної маси:
- Кисломолочний сир 400 г;
- Манка 30 г;
- Цукор 70 г;
- Молоко 50 мл;
- Яйце 2 шт.
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти для брауні в мисці й перебити блендером.
- В іншому посуді перебити блендером сир разом з молоком, далі додати манку з цукром та 2 яйця. Перемішати до однорідної консистенції.
- Змастити форму для випікання маслом, та вилити шоколадне тісто.
- Сирну масу вилити нерівномірно і за допомогою лопатки зробити візерунки.
- Випікати при 160 градусів 50 хвилин.
- В кінці змастити вершковим маслом, щоб була блискуча.
Раніше ми ділились рецептом "зимової окрошки". Ця страва може замінити повноцінний обід чи вечерю.