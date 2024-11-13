Съедается в один момент: рецепт творожной запеканки с банановым брауни (видео)
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Вы захотите готовить эту запеканку снова и снова
Иногда хочется приготовить на десерт что-нибудь особенное. Если классический брауни вы уже готовили, попробуйте немного другой рецепт. Эта творожная запеканка с банановым брауни – настоящее открытие для ценителей нежной выпечки с яркими ароматами.
Легкий шоколадный вкус какао, натуральная сладость банана и кремовая текстура творога — вот что делает эту запеканку невероятно вкусной. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или семейного чаепития.
Рецептом оригинальной запеканки поделилась блогерша _marina_frolova._ на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
Для брауни:
- Спелый банан 2 шт;
- Манка 45 г;
- Сахар 50 г;
- Какао 25 г;
- Яйцо 1 шт;
- Разрыхлитель 1 ч.л.
Для творожной массы:
- Кисломолочный творог 400 г;
- Манка 30 г;
- Сахар 70 г;
- Молоко 50мл;
- Яйцо 2 шт.
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты для брауни в миске и перебить блендером.
- В другой посуде перебить блендером сыр вместе с молоком, затем добавить манку с сахаром и 2 яйца. Перемешать до однородной консистенции.
- Смазать форму для выпечки маслом и вылить шоколадное тесто.
- Творожную массу вылить неравномерно и с помощью лопатки сделать узоры.
- Выпекать при 160 градусах 50 минут.
- В конце смазать сливочным маслом, чтобы запеканка была блестящая.
Раньше мы делились рецептом "зимней окрошки". Это блюдо может заменить полноценный обед или ужин.