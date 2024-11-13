Съедается в один момент: рецепт творожной запеканки с банановым брауни (видео)

Вы захотите готовить эту запеканку снова и снова

Иногда хочется приготовить на десерт что-нибудь особенное. Если классический брауни вы уже готовили, попробуйте немного другой рецепт. Эта творожная запеканка с банановым брауни – настоящее открытие для ценителей нежной выпечки с яркими ароматами.

Легкий шоколадный вкус какао, натуральная сладость банана и кремовая текстура творога — вот что делает эту запеканку невероятно вкусной. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или семейного чаепития.

Рецептом оригинальной запеканки поделилась блогерша _marina_frolova._ на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для брауни:

Спелый банан 2 шт;

Манка 45 г;

Сахар 50 г;

Какао 25 г;

Яйцо 1 шт;

Разрыхлитель 1 ч.л.

Для творожной массы:

Кисломолочный творог 400 г;

Манка 30 г;

Сахар 70 г;

Молоко 50мл;

Яйцо 2 шт.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты для брауни в миске и перебить блендером. В другой посуде перебить блендером сыр вместе с молоком, затем добавить манку с сахаром и 2 яйца. Перемешать до однородной консистенции. Смазать форму для выпечки маслом и вылить шоколадное тесто. Творожную массу вылить неравномерно и с помощью лопатки сделать узоры. Выпекать при 160 градусах 50 минут. В конце смазать сливочным маслом, чтобы запеканка была блестящая.

Раньше мы делились рецептом "зимней окрошки". Это блюдо может заменить полноценный обед или ужин.