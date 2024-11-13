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Съедается в один момент: рецепт творожной запеканки с банановым брауни (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Очень просто и вкусно
Очень просто и вкусно. Фото Коллаж Телеграфа/freepik

Вы захотите готовить эту запеканку снова и снова

Иногда хочется приготовить на десерт что-нибудь особенное. Если классический брауни вы уже готовили, попробуйте немного другой рецепт. Эта творожная запеканка с банановым брауни – настоящее открытие для ценителей нежной выпечки с яркими ароматами.

Легкий шоколадный вкус какао, натуральная сладость банана и кремовая текстура творога — вот что делает эту запеканку невероятно вкусной. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или семейного чаепития.

Рецептом оригинальной запеканки поделилась блогерша _marina_frolova._ на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для брауни:

  • Спелый банан 2 шт;
  • Манка 45 г;
  • Сахар 50 г;
  • Какао 25 г;
  • Яйцо 1 шт;
  • Разрыхлитель 1 ч.л.

Для творожной массы:

  • Кисломолочный творог 400 г;
  • Манка 30 г;
  • Сахар 70 г;
  • Молоко 50мл;
  • Яйцо 2 шт.

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты для брауни в миске и перебить блендером.
  2. В другой посуде перебить блендером сыр вместе с молоком, затем добавить манку с сахаром и 2 яйца. Перемешать до однородной консистенции.
  3. Смазать форму для выпечки маслом и вылить шоколадное тесто.
  4. Творожную массу вылить неравномерно и с помощью лопатки сделать узоры.
  5. Выпекать при 160 градусах 50 минут.
  6. В конце смазать сливочным маслом, чтобы запеканка была блестящая.

Раньше мы делились рецептом "зимней окрошки". Это блюдо может заменить полноценный обед или ужин.

Теги:
#Выпечка #Запеканка #Брауни #Готовим дома