Про такий салат ви ще не чули: "Зимова окрошка" замінить вам всі обіди та вечері (відео)

Ситна і смачна страва, яка готується просто та швидко

Восени хочеться чогось смачненького та ситного. Ми розповідали, як приготувати цікавий салат "Гурман" з фруктовими нотками. Тепер ділимось рецептом цікавого салату "Зимова окрошка".

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Любов Вальц. Він точно сподобається фанатам звичайної окрошки. Ще й приготувати його можна доволі просто, і продукти потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

4 картоплини

2 огірка

1 червона цибуля

сметана

часник — до смаку

0,5 чайної ложки гірчиці

1 ст. л плавленого сиру

пучок зелені

олія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю в шкірці до готовності. Чистимо від шкірки. Картоплини викладаємо на деко, застелене пергаментом. Дном склянки чавимо картоплю. Солимо її, перчимо та збризкуємо олією. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку на 45 хвилин. Огірки нарізаємо кубиками. Також кришимо червону цибулю. Для соусу змішуємо разом гірчицю, сметану та плавлений сир. Картоплю роз’єднуємо та даємо їй охолонути. Змішуємо разом картоплю, подрібнену зелень, цибулю та огірки. Солимо, перчимо та заправляємо соусом.

Салат дуже смачний, ще й приготувати його дуже просто. Також ми розповідали, як приготувати розкішний салат з сьомгою.