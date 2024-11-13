Про такий салат ви ще не чули: "Зимова окрошка" замінить вам всі обіди та вечері (відео)
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Ситна і смачна страва, яка готується просто та швидко
Восени хочеться чогось смачненького та ситного. Ми розповідали, як приготувати цікавий салат "Гурман" з фруктовими нотками. Тепер ділимось рецептом цікавого салату "Зимова окрошка".
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Любов Вальц. Він точно сподобається фанатам звичайної окрошки. Ще й приготувати його можна доволі просто, і продукти потрібні найпростіші.
Інгредієнти:
- 4 картоплини
- 2 огірка
- 1 червона цибуля
- сметана
- часник — до смаку
- 0,5 чайної ложки гірчиці
- 1 ст. л плавленого сиру
- пучок зелені
- олія
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Відварюємо картоплю в шкірці до готовності. Чистимо від шкірки.
- Картоплини викладаємо на деко, застелене пергаментом. Дном склянки чавимо картоплю.
- Солимо її, перчимо та збризкуємо олією. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку на 45 хвилин.
- Огірки нарізаємо кубиками. Також кришимо червону цибулю.
- Для соусу змішуємо разом гірчицю, сметану та плавлений сир. Картоплю роз’єднуємо та даємо їй охолонути.
- Змішуємо разом картоплю, подрібнену зелень, цибулю та огірки. Солимо, перчимо та заправляємо соусом.
Салат дуже смачний, ще й приготувати його дуже просто. Також ми розповідали, як приготувати розкішний салат з сьомгою.