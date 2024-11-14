Впораєтеся за п'ять хвилин: цю намазку з моркви можна подати до супу чи з'їсти як перекус (відео)

Проста намазка на хліб до будь-якої гарячої страви

Моркву не лише додають в супи чи під час тушкування м'яса — її також корисно їсти сирою. Але якщо просто похрумтіти нею не хочеться, з сирого овочу також можна приготувати смачну страву.

Сьогодні ми пропонуємо зробити смачну намазку з сирої моркви. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "favorite_recipess".

Як приготувати намазку з моркви

Інгредієнти:

свіжа морква — 250 г;

варені яйця — 2 шт.;

твердий сир/плавлений сир — 70 г;

пармезан;

часник — 2-3 зуб.;

сметана/вершковий сир/ майонез — 3 ст. л.;

сіль/перець;

Спосіб приготування:

1.Моркву натерти на дрібній тертці.

2.Яйця відварити, натерти на дрібній тертці.

3.Твердий сир натерти на дрібній тертці.

4.Часник вичавити через прес.

5.Змішати всі інгредієнти.

6.Заправити салат сметаною/вершковим сиром, посолити, поперчити за смаком.

7.Перемішати та можна їсти.