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Впораєтеся за п'ять хвилин: цю намазку з моркви можна подати до супу чи з'їсти як перекус (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найніжніший, пікантний, смачний, для швидких бутербродів
Найніжніший, пікантний, смачний, для швидких бутербродів. Фото ru.freepik.com

Проста намазка на хліб до будь-якої гарячої страви

Моркву не лише додають в супи чи під час тушкування м'яса — її також корисно їсти сирою. Але якщо просто похрумтіти нею не хочеться, з сирого овочу також можна приготувати смачну страву.

Сьогодні ми пропонуємо зробити смачну намазку з сирої моркви. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "favorite_recipess".

Як приготувати намазку з моркви

Інгредієнти:

  • свіжа морква — 250 г;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • твердий сир/плавлений сир — 70 г;
  • пармезан;
  • часник — 2-3 зуб.;
  • сметана/вершковий сир/ майонез — 3 ст. л.;
  • сіль/перець;

Спосіб приготування:

1.Моркву натерти на дрібній тертці.

2.Яйця відварити, натерти на дрібній тертці.

3.Твердий сир натерти на дрібній тертці.

4.Часник вичавити через прес.

5.Змішати всі інгредієнти.

6.Заправити салат сметаною/вершковим сиром, посолити, поперчити за смаком.

7.Перемішати та можна їсти.

Теги:
#Морква #Готуємо вдома #намазка