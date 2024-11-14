Впораєтеся за п'ять хвилин: цю намазку з моркви можна подати до супу чи з'їсти як перекус (відео)
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Проста намазка на хліб до будь-якої гарячої страви
Моркву не лише додають в супи чи під час тушкування м'яса — її також корисно їсти сирою. Але якщо просто похрумтіти нею не хочеться, з сирого овочу також можна приготувати смачну страву.
Сьогодні ми пропонуємо зробити смачну намазку з сирої моркви. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "favorite_recipess".
Як приготувати намазку з моркви
Інгредієнти:
- свіжа морква — 250 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- твердий сир/плавлений сир — 70 г;
- пармезан;
- часник — 2-3 зуб.;
- сметана/вершковий сир/ майонез — 3 ст. л.;
- сіль/перець;
Спосіб приготування:
1.Моркву натерти на дрібній тертці.
2.Яйця відварити, натерти на дрібній тертці.
3.Твердий сир натерти на дрібній тертці.
4.Часник вичавити через прес.
5.Змішати всі інгредієнти.
6.Заправити салат сметаною/вершковим сиром, посолити, поперчити за смаком.
7.Перемішати та можна їсти.