Справитесь за пять минут: эту намазку из моркови можно подать к супу или съесть как перекус (видео)
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Простая намазка на хлеб к любому горячему блюду
Морковь не только добавляют в супы или во время тушения мяса – ее также полезно есть сырой. Но если просто похрустеть ею не хочется, из сырого овоща также можно приготовить вкусное блюдо.
Сегодня мы предлагаем сделать вкусную намазку из сырой моркови. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "favorite_recipess".
Как приготовить намазку из моркови
Ингредиенты:
- свежая морковь — 250 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- твердый сыр/плавленый сыр — 70 г;
- пармезан;
- чеснок — 2-3 зуб.;
- сметана/сливочный сыр/майонез — 3 ст.
- соль/перец;
Способ приготовления:
1.Морковь натереть на мелкой терке.
2.Яйца отварить, натереть на мелкой терке.
3.Твердый сыр натереть на мелкой терке.
4.Чеснок выжать через пресс.
5.Смешать все ингредиенты.
6.Заправить салат сметаной/сливочным сыром, посолить, поперчить по вкусу.
7.Перемешать и можно есть.