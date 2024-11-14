Справитесь за пять минут: эту намазку из моркови можно подать к супу или съесть как перекус (видео)

Простая намазка на хлеб к любому горячему блюду

Морковь не только добавляют в супы или во время тушения мяса – ее также полезно есть сырой. Но если просто похрустеть ею не хочется, из сырого овоща также можно приготовить вкусное блюдо.

Сегодня мы предлагаем сделать вкусную намазку из сырой моркови. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "favorite_recipess".

Как приготовить намазку из моркови

Ингредиенты:

свежая морковь — 250 г;

вареные яйца — 2 шт.;

твердый сыр/плавленый сыр — 70 г;

пармезан;

чеснок — 2-3 зуб.;

сметана/сливочный сыр/майонез — 3 ст.

соль/перец;

Способ приготовления:

1.Морковь натереть на мелкой терке.

2.Яйца отварить, натереть на мелкой терке.

3.Твердый сыр натереть на мелкой терке.

4.Чеснок выжать через пресс.

5.Смешать все ингредиенты.

6.Заправить салат сметаной/сливочным сыром, посолить, поперчить по вкусу.

7.Перемешать и можно есть.