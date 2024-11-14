Очень вкусный "Рваный" салат к праздничному столу: яркая закуска (видео)

Аппетитный салат на обед или на застолье

Праздничные закуски – это та категория рецептов, которая не может быть слишком оригинальной. Мы рассказывали, как приготовить вкусные крученики с яблоками. Теперь делимся рецептом интересного салата.

Кулинарная блоггерша под ником mariiam_foodblog рассказала, как приготовить вкусный "Рваный" салат. Это отличный вариант сытного обеда или праздничной закуски.

Ингредиенты:

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт. большие)

Шампиньоны — 400 граммов

Куриная грудинка — 1 шт.

Яйца – 3-4 шт.

Майонез для заправки

Способ приготовления:

Лук мелко крошим. Морковь натираем на терке. Лук обжариваем вместе с морковью до готовности. Шампиньоны режем на пластинки. Обжариваем их раздельно, добавляем соль и перец. Куриное мясо отвариваем до готовности. Если есть время, оставляем его охлаждаться прямо в бульоне. Рвём мясо на волокна. Яйца взбиваем в мисочке и подсаливаем. Жарим блинчики и нарезаем полосками. Соединяем все компоненты в миске. Заправляем майонезом, соль, перец, зелень по вкусу.

Можно выложить его для подачи полосками (как видео), а можно сразу перемешать и подать в таком виде. Это очень вкусно и сытно. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.