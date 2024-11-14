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Очень вкусный "Рваный" салат к праздничному столу: яркая закуска (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного салатика на праздничный стол
Рецепт вкусного салатика на праздничный стол. Фото foodsyn.com

Аппетитный салат на обед или на застолье

Праздничные закуски – это та категория рецептов, которая не может быть слишком оригинальной. Мы рассказывали, как приготовить вкусные крученики с яблоками. Теперь делимся рецептом интересного салата.

Кулинарная блоггерша под ником mariiam_foodblog рассказала, как приготовить вкусный "Рваный" салат. Это отличный вариант сытного обеда или праздничной закуски.

Ингредиенты:

  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт. большие)
  • Шампиньоны — 400 граммов
  • Куриная грудинка — 1 шт.
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Майонез для заправки

Способ приготовления:

  1. Лук мелко крошим. Морковь натираем на терке. Лук обжариваем вместе с морковью до готовности.
  2. Шампиньоны режем на пластинки. Обжариваем их раздельно, добавляем соль и перец.
  3. Куриное мясо отвариваем до готовности. Если есть время, оставляем его охлаждаться прямо в бульоне. Рвём мясо на волокна.
  4. Яйца взбиваем в мисочке и подсаливаем. Жарим блинчики и нарезаем полосками.
  5. Соединяем все компоненты в миске. Заправляем майонезом, соль, перец, зелень по вкусу.

Можно выложить его для подачи полосками (как видео), а можно сразу перемешать и подать в таком виде. Это очень вкусно и сытно. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.

Теги:
#Рецепт #Салат #Грибы #Курятина