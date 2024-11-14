Очень вкусный "Рваный" салат к праздничному столу: яркая закуска (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Аппетитный салат на обед или на застолье
Праздничные закуски – это та категория рецептов, которая не может быть слишком оригинальной. Мы рассказывали, как приготовить вкусные крученики с яблоками. Теперь делимся рецептом интересного салата.
Кулинарная блоггерша под ником mariiam_foodblog рассказала, как приготовить вкусный "Рваный" салат. Это отличный вариант сытного обеда или праздничной закуски.
Ингредиенты:
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 2 шт. большие)
- Шампиньоны — 400 граммов
- Куриная грудинка — 1 шт.
- Яйца – 3-4 шт.
- Майонез для заправки
Способ приготовления:
- Лук мелко крошим. Морковь натираем на терке. Лук обжариваем вместе с морковью до готовности.
- Шампиньоны режем на пластинки. Обжариваем их раздельно, добавляем соль и перец.
- Куриное мясо отвариваем до готовности. Если есть время, оставляем его охлаждаться прямо в бульоне. Рвём мясо на волокна.
- Яйца взбиваем в мисочке и подсаливаем. Жарим блинчики и нарезаем полосками.
- Соединяем все компоненты в миске. Заправляем майонезом, соль, перец, зелень по вкусу.
Можно выложить его для подачи полосками (как видео), а можно сразу перемешать и подать в таком виде. Это очень вкусно и сытно. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.