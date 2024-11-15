Гідна альтернатива "Шубі" та "Олів'є": приготуйте до Нового року знаменитий іспанський салат

Легкий, простий, ситний, корисний салат на всі випадки життя

Так салати, як "Олів'є" чи "Шуба" відомі багатьом з дитинства. Як правило, їх готувати на Новий рік або інші великі свята. Наразі ці страви у багатьох сім'ях відійшли у минуле, натомість з'явилося багато нових рецептів смачних страв.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати до новорічного столу салат, який неодмінно вразить своїми смаковими якостями. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати оригінальний салат

Інгредієнти:

яйця – 4 шт.;

картопля – 4 шт.;

мариновані огірки – 5-6 шт.;

цибуля – 1 шт.;

каперси – 1 ст. л.;

сосиски – 3-4 шт.;

маслини – ½ склянки;

Інгредієнти для соусу:

майонез – 100 г;

часник – 1 зуб.;

гірчиця – 1 ч. л.;

оцет – 2 ст. л.;

Спосіб приготування