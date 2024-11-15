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Гідна альтернатива "Шубі" та "Олів'є": приготуйте до Нового року знаменитий іспанський салат

Автор
Марія Швець
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Страву можна зробити на вечерю, до святкового столу, на перекус
Страву можна зробити на вечерю, до святкового столу, на перекус. Фото ru.freepik.com

Легкий, простий, ситний, корисний салат на всі випадки життя

Так салати, як "Олів'є" чи "Шуба" відомі багатьом з дитинства. Як правило, їх готувати на Новий рік або інші великі свята. Наразі ці страви у багатьох сім'ях відійшли у минуле, натомість з'явилося багато нових рецептів смачних страв.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати до новорічного столу салат, який неодмінно вразить своїми смаковими якостями. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати оригінальний салат

Інгредієнти:

  • яйця – 4 шт.;
  • картопля – 4 шт.;
  • мариновані огірки – 5-6 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • каперси – 1 ст. л.;
  • сосиски – 3-4 шт.;
  • маслини – ½ склянки;

Інгредієнти для соусу:

  • майонез – 100 г;
  • часник – 1 зуб.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • оцет – 2 ст. л.;

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити та нарізати кубиками.
  2. Картоплю відварити і також нарізати кубиками.
  3. Мариновані огірки та каперси дрібно нарізати.
  4. Сосиски нарізати та обсмажити.
  5. Маслини нарізати.
  6. Всі інгредієнти поєднати у глибокій ємності, перемішати.
  7. Додати соус та знову перемішати.
  8. Відправити у холодильник на 1 годину та подати до столу.
Теги:
#Салат #Огірки #Каперси #Готуємо вдома