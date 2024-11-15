Гідна альтернатива "Шубі" та "Олів'є": приготуйте до Нового року знаменитий іспанський салат
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Легкий, простий, ситний, корисний салат на всі випадки життя
Так салати, як "Олів'є" чи "Шуба" відомі багатьом з дитинства. Як правило, їх готувати на Новий рік або інші великі свята. Наразі ці страви у багатьох сім'ях відійшли у минуле, натомість з'явилося багато нових рецептів смачних страв.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати до новорічного столу салат, який неодмінно вразить своїми смаковими якостями. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "my_happyfood".
Як приготувати оригінальний салат
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- картопля – 4 шт.;
- мариновані огірки – 5-6 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- каперси – 1 ст. л.;
- сосиски – 3-4 шт.;
- маслини – ½ склянки;
Інгредієнти для соусу:
- майонез – 100 г;
- часник – 1 зуб.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- оцет – 2 ст. л.;
Спосіб приготування
- Яйця відварити та нарізати кубиками.
- Картоплю відварити і також нарізати кубиками.
- Мариновані огірки та каперси дрібно нарізати.
- Сосиски нарізати та обсмажити.
- Маслини нарізати.
- Всі інгредієнти поєднати у глибокій ємності, перемішати.
- Додати соус та знову перемішати.
- Відправити у холодильник на 1 годину та подати до столу.