Достойная альтернатива "Шубы" и "Оливье": приготовьте к Новому году знаменитый испанский салат

Легкий, простой, сытный, полезный салат на все случаи жизни

Такие салаты как "Оливье" или "Шуба" известны многим с детства. Как правило, их готовить на Новый год или другие большие праздники. Пока эти блюда во многих семьях отошли в прошлое, вместо этого появилось много новых рецептов вкусных блюд.

Сегодня мы предлагаем приготовить к новогоднему столу салат, который поразит своими вкусовыми качествами. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить оригинальный салат

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.;

картофель – 4 шт.;

маринованные огурцы – 5-6 шт.;

лук – 1 шт.;

каперсы – 1 ст. л.;

сосиски – 3-4 шт.;

маслины – ½ стакана;

Ингредиенты для соуса:

майонез – 100 г;

чеснок – 1 зуб.;

горчица – 1 ч. л.;

уксус – 2 ст. л.;

Способ приготовления