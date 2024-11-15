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Достойная альтернатива "Шубы" и "Оливье": приготовьте к Новому году знаменитый испанский салат

Автор
Мария Швец
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Блюдо можно сделать на ужин, к праздничному столу, на перекус
Блюдо можно сделать на ужин, к праздничному столу, на перекус. Фото ru.freepik.com

Легкий, простой, сытный, полезный салат на все случаи жизни

Такие салаты как "Оливье" или "Шуба" известны многим с детства. Как правило, их готовить на Новый год или другие большие праздники. Пока эти блюда во многих семьях отошли в прошлое, вместо этого появилось много новых рецептов вкусных блюд.

Сегодня мы предлагаем приготовить к новогоднему столу салат, который поразит своими вкусовыми качествами. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить оригинальный салат

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.;
  • картофель – 4 шт.;
  • маринованные огурцы – 5-6 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • каперсы – 1 ст. л.;
  • сосиски – 3-4 шт.;
  • маслины – ½ стакана;

Ингредиенты для соуса:

  • майонез – 100 г;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • уксус – 2 ст. л.;

Способ приготовления

  1. Яйца отварить и порезать кубиками.
  2. Картошку отварить и также нарезать кубиками.
  3. Маринованные огурцы и каперсы мелко порезать.
  4. Сосиски порезать и обжарить.
  5. Оливки нарезать.
  6. Все ингредиенты объединить в глубокой емкости, перемешать.
  7. Добавить соус и снова перемешать.
  8. Отправить в холодильник на 1 час и подать на стол.
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#Салат #Огурцы #Каперсы #Готовим дома