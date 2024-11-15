Достойная альтернатива "Шубы" и "Оливье": приготовьте к Новому году знаменитый испанский салат
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Легкий, простой, сытный, полезный салат на все случаи жизни
Такие салаты как "Оливье" или "Шуба" известны многим с детства. Как правило, их готовить на Новый год или другие большие праздники. Пока эти блюда во многих семьях отошли в прошлое, вместо этого появилось много новых рецептов вкусных блюд.
Сегодня мы предлагаем приготовить к новогоднему столу салат, который поразит своими вкусовыми качествами. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "my_happyfood".
Как приготовить оригинальный салат
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- картофель – 4 шт.;
- маринованные огурцы – 5-6 шт.;
- лук – 1 шт.;
- каперсы – 1 ст. л.;
- сосиски – 3-4 шт.;
- маслины – ½ стакана;
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 100 г;
- чеснок – 1 зуб.;
- горчица – 1 ч. л.;
- уксус – 2 ст. л.;
Способ приготовления
- Яйца отварить и порезать кубиками.
- Картошку отварить и также нарезать кубиками.
- Маринованные огурцы и каперсы мелко порезать.
- Сосиски порезать и обжарить.
- Оливки нарезать.
- Все ингредиенты объединить в глубокой емкости, перемешать.
- Добавить соус и снова перемешать.
- Отправить в холодильник на 1 час и подать на стол.