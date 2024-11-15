Такими канапками ви здивуєте гостей: два варіанти незвичайних закусок до новорічного столу (відео)

Готується легко та просто

Бутерброди зі шпротами, тунцем чи червоною ікрою безперечно можуть бути на святковому столі. Однак наразі такими стравами вже важко когось здивувати.

Натомість можна приготувати смачні та оригінальні закуски до святкового столу. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати святкові брускети

Інгредієнти:

багет/чіабата/батон;

вершковий сир;

хурма/карамелізована груша;

хамон;

авокадо;

креветки;

помідори;

сік лимону;

сіль;

перець;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Нарізати багет, змастити олією, посипати прованськими травами та підсушити в духовці або на пательні.

2.Змастити вершковим сиром і викласти начинку.

3.В першому варіанті це хурма, хамон, листочок зелені. За бажанням можна полити бальзамічним соусом.

4.У другому варіанті на хліб, змащений вершковим сиром, викласти намазку з авокадо, сік лимона, сіль, перець, зелену цибулю.

5.Зверху викласти злегка підсмажені на маслі креветки.