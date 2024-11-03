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Мінімальні зусилля й результат перевершить очікування: обов’язково спробуйте приготувати ці бутерброди (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Простий рецепт смачної намазки
Простий рецепт смачної намазки. Фото скріншот Instagram

Незвичний варіант бутербродів

Бутерброди — це універсальна закуска, яку можна зустріти в кухнях різних країн і подати практично будь-якої пори дня. Їх їдять на сніданок, обід, полуденок або вечерю, а також часто стають частиною святкового меню.

Цей рецепт від блогерки katia_cooking_ — справжній порятунок для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне та оригінальне. Бутерброди з кількох доступних інгредієнтів підійдуть для сніданку, легкого перекушування чи навіть вечірки у колі друзів. Готуються вони за лічені хвилини, але виглядають апетитно та гідні бути навіть на святковому столі.

Інгредієнти:

  • багет — 1 шт.;
  • тунець — 1 банка;
  • вершковий сир — 2 ст.л.;
  • сіль та перець — за смаком;
  • яйця відварені — 2 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • будь-яка зелень — за бажанням.

Приготування:

  1. Багет нарізаємо та злегка обсмажуємо на сковороді (можна з олією, можна без).
  2. Яйця розминаємо виделкою, додаємо тунець, вершковий сир, часник та спеції, добре перемішуємо і кладемо на багет.
  3. Прикрашаємо зеленню і все готове. Можна насолоджуватися ніжним смаком намазки.

Раніше ми розповідали, як за 5 хвилин приготувати смачний салат із капусти. Його пікантний смак сподобається багатьом.

Теги:
#Рецепти #Бутерброди #намазка