Мінімальні зусилля й результат перевершить очікування: обов’язково спробуйте приготувати ці бутерброди (відео)
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Незвичний варіант бутербродів
Бутерброди — це універсальна закуска, яку можна зустріти в кухнях різних країн і подати практично будь-якої пори дня. Їх їдять на сніданок, обід, полуденок або вечерю, а також часто стають частиною святкового меню.
Цей рецепт від блогерки katia_cooking_ — справжній порятунок для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне та оригінальне. Бутерброди з кількох доступних інгредієнтів підійдуть для сніданку, легкого перекушування чи навіть вечірки у колі друзів. Готуються вони за лічені хвилини, але виглядають апетитно та гідні бути навіть на святковому столі.
Інгредієнти:
- багет — 1 шт.;
- тунець — 1 банка;
- вершковий сир — 2 ст.л.;
- сіль та перець — за смаком;
- яйця відварені — 2 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- будь-яка зелень — за бажанням.
Приготування:
- Багет нарізаємо та злегка обсмажуємо на сковороді (можна з олією, можна без).
- Яйця розминаємо виделкою, додаємо тунець, вершковий сир, часник та спеції, добре перемішуємо і кладемо на багет.
- Прикрашаємо зеленню і все готове. Можна насолоджуватися ніжним смаком намазки.
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