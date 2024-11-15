Такими бутербродами вы удивите гостей: два варианта необычных закусок к новогоднему столу (видео)

Готовится легко и просто

Бутерброды со шпротами, тунцом или красной икрой, безусловно, могут быть на праздничном столе. Однако такими блюдами уже трудно кого-то удивить.

Вместо этого можно приготовить вкусные и оригинальные закуски к праздничному столу. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить праздничные брускеты

Ингредиенты:

багет/чиабата/батон;

сливочный сыр;

хурма/карамелизированная груша;

хамон;

авокадо;

креветки;

помидоры;

сок лимона;

соль;

перец;

зелень;

Способ приготовления:

1.Нарезать багет, смазать растительным маслом, посыпать прованскими травами и подсушить в духовке или на сковороде.

2.Смазать сливочным сыром и выложить начинку.

3.В первом варианте это хурма, хамон, листик зелени. По желанию можно полить бальзамическим соусом.

4.Во втором варианте на хлеб, смазанный сливочным сыром, выложить намазку из авокадо, сок лимона, соль, перец, зеленый лук.

5.Сверху выложить слегка поджаренные на масле креветки.