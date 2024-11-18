Без муки и не требует запекания: рецепт вкусного десерта с хурмой (видео)
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Очень понравится сладкоежкам
Ранее мы делились рецептом нежного творожного десерта с хурмой. Теперь предлагаем попробовать еще один вариант десерта с этим сочным фруктом — на этот раз в сочетании с какао. Шоколадный десерт с хурмой — это легкий, ароматный пудинг, который украсит ваш стол и порадует сладкоежек.
В этом рецепте хурма гармонично дополняет насыщенный вкус какао, а мед добавляет сладости без лишнего сахара. Готовить такой десерт просто, а для украшения можно добавить кокосовую стружку, чиа или орехи, чтобы сделать его еще аппетитнее.
Ингредиенты:
- Спелая крупная хурма – 2 шт.;
- Какао – 1 ст. л. с горкой;
- Мед – 1-2 ст. л. по вкусу;
- Молоко – 200 мл.
- Стружка кокоса и орехи для украшения.
Способ приготовления:
1. Ингредиенты предварительно охлаждаем. С помощью блендера измельчаем и смешиваем хурму, какао, мед и молоко.
2. Сразу разливаем по формам. Можно использовать для этих целей бокал.
3. Украшаем десерт стружкой кокоса, орешками, семенами чиа, бананом или другими продуктами на свой вкус.
2. Даем постоять в холодильнике до застывания. В зависимости от сорта хурмы пудинг может быть готов буквально через 30 минут, а может и понадобится 2-3 часа для застывания.
Блогер valeria.matrokhina наглядно показала, как готовить этот десерт.