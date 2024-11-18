Без муки и не требует запекания: рецепт вкусного десерта с хурмой (видео)

Очень понравится сладкоежкам

Ранее мы делились рецептом нежного творожного десерта с хурмой. Теперь предлагаем попробовать еще один вариант десерта с этим сочным фруктом — на этот раз в сочетании с какао. Шоколадный десерт с хурмой — это легкий, ароматный пудинг, который украсит ваш стол и порадует сладкоежек.

В этом рецепте хурма гармонично дополняет насыщенный вкус какао, а мед добавляет сладости без лишнего сахара. Готовить такой десерт просто, а для украшения можно добавить кокосовую стружку, чиа или орехи, чтобы сделать его еще аппетитнее.

Ингредиенты:

Спелая крупная хурма – 2 шт.;

Какао – 1 ст. л. с горкой;

Мед – 1-2 ст. л. по вкусу;

Молоко – 200 мл.

Стружка кокоса и орехи для украшения.

Способ приготовления:

1. Ингредиенты предварительно охлаждаем. С помощью блендера измельчаем и смешиваем хурму, какао, мед и молоко.

2. Сразу разливаем по формам. Можно использовать для этих целей бокал.

3. Украшаем десерт стружкой кокоса, орешками, семенами чиа, бананом или другими продуктами на свой вкус.

2. Даем постоять в холодильнике до застывания. В зависимости от сорта хурмы пудинг может быть готов буквально через 30 минут, а может и понадобится 2-3 часа для застывания.

Блогер valeria.matrokhina наглядно показала, как готовить этот десерт.