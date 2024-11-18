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Очень красивый салат из свеклы: рецепт простой, а вкус – невероятный (видео)

Автор
Мария Дума
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Рецепт вкусного и красивого салатика слоями
Рецепт вкусного и красивого салатика слоями. Фото Скриншот из видео

Этот салат очень легко приготовить

Простые блюда – это хорошая возможность порадовать себя вкусненьким. Мы рассказывали, как особенно удачно пожарить картошку. Теперь делимся рецептом вкусного и красивого салата со свеклой.

Как его готовить, рассказали на ютуб-канале Cooking with Lesia Pizhyk. Он очень вкусный, подходит как каждый день, так и к праздничному столу. А продукты для него нужны самые простые.

Ингредиенты:

  • Свекла отварная – 3 шт. (450 г)
  • Яйца отварные – 4 шт.
  • Сметана (20%) — 200 г
  • Сыр твердый (например, Гауда) – 200 г
  • Зелень свежая (укроп, петрушка) — 40 г
  • Чеснок свежий — 15 г
  • Соль – 0.5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварную свеклу натереть на крупной терке, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Дать остыть.
  2. Смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком и солью. Используя кулинарное кольцо, формировать салат слоями: свеклу, заправку, зелень, яйцо (тертое на крупной терке), творог (тертый), заправку. Повторяйте слои до окончания продуктов.
  3. Сверху украсить зеленью. Дать салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.

Обязательно дайте салату настояться – так продукты пропитаются вкусами друг друга, и салат станет нереально вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить необычный салатик "Зимняя окрошка".

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Закуска