Очень красивый салат из свеклы: рецепт простой, а вкус – невероятный (видео)

Этот салат очень легко приготовить

Простые блюда – это хорошая возможность порадовать себя вкусненьким. Мы рассказывали, как особенно удачно пожарить картошку. Теперь делимся рецептом вкусного и красивого салата со свеклой.

Как его готовить, рассказали на ютуб-канале Cooking with Lesia Pizhyk. Он очень вкусный, подходит как каждый день, так и к праздничному столу. А продукты для него нужны самые простые.

Ингредиенты:

Свекла отварная – 3 шт. (450 г)

Яйца отварные – 4 шт.

Сметана (20%) — 200 г

Сыр твердый (например, Гауда) – 200 г

Зелень свежая (укроп, петрушка) — 40 г

Чеснок свежий — 15 г

Соль – 0.5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Отварную свеклу натереть на крупной терке, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Дать остыть. Смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком и солью. Используя кулинарное кольцо, формировать салат слоями: свеклу, заправку, зелень, яйцо (тертое на крупной терке), творог (тертый), заправку. Повторяйте слои до окончания продуктов. Сверху украсить зеленью. Дать салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.

Обязательно дайте салату настояться – так продукты пропитаются вкусами друг друга, и салат станет нереально вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить необычный салатик "Зимняя окрошка".