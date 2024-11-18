Очень красивый салат из свеклы: рецепт простой, а вкус – невероятный (видео)
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Этот салат очень легко приготовить
Простые блюда – это хорошая возможность порадовать себя вкусненьким. Мы рассказывали, как особенно удачно пожарить картошку. Теперь делимся рецептом вкусного и красивого салата со свеклой.
Как его готовить, рассказали на ютуб-канале Cooking with Lesia Pizhyk. Он очень вкусный, подходит как каждый день, так и к праздничному столу. А продукты для него нужны самые простые.
Ингредиенты:
- Свекла отварная – 3 шт. (450 г)
- Яйца отварные – 4 шт.
- Сметана (20%) — 200 г
- Сыр твердый (например, Гауда) – 200 г
- Зелень свежая (укроп, петрушка) — 40 г
- Чеснок свежий — 15 г
- Соль – 0.5 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварную свеклу натереть на крупной терке, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Дать остыть.
- Смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком и солью. Используя кулинарное кольцо, формировать салат слоями: свеклу, заправку, зелень, яйцо (тертое на крупной терке), творог (тертый), заправку. Повторяйте слои до окончания продуктов.
- Сверху украсить зеленью. Дать салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.
Обязательно дайте салату настояться – так продукты пропитаются вкусами друг друга, и салат станет нереально вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить необычный салатик "Зимняя окрошка".