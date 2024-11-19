Одеський вінегрет: новий спосіб приготування звичного салату (відео)
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Так вінегрет ви ще не готували
Вінегрет — це класичний салат. До речі, ми розповідали, як приготувати смачну "Мімозу". Тепер ділимось рецептом не простого вінегрету, а "одеського" його варіанту — всі овочі готуються на сковороді.
Це виходить значно швидше за класичну версію, ще й смак готової страви просто неймовірний. Рецептом поділились у кулінарному блозі valway_ka_.
Інгредієнти:
- буряк
- морква
- картопля
- 3 ст. л. ложки олії
- 3 ст. л. ложки води
- цибуля червона
- сіль, цукор, оцет — для маринаду
- кислі огірки
- квасоля консервована
- зелень
- лимонний сік
Спосіб приготування:
- Сирі овочі чистимо. Нарізаємо кубиком буряк, моркву та картоплю. Викладаємо в сковороду буряк.
- Поливаємо його олією та перемішуємо. Через кілька хвилин додаємо рівномірним шаром порізану моркву, а на неї — картоплю.
- Додаємо 3 столові ложки води, накриваємо кришкою та ставимо на максимальний вогонь. Як тільки зʼявиться конденсат та аромат і сковорода почне шипіти (що свідчить про кипіння), засікаємо 5 хвилин.
- Коли цей час сплине, знімаємо з вогню сковороду і залишаємо до повного охолодження. Кришку при цьому не підіймаємо.
- В солі, цукрі та оцту маринуємо нарізану цибулю. Огірки ріжемо кубиком та викладаємо у миску.
- Туди ж перекладаємо квасолю, з якої злили всю рідину. Додаємо нарізану зелень та додаємо лимонний сік. До смаку солимо та перчимо та перекладаємо овочі, що охололи. Перемішуємо.
Салат з таким методом готується значно простіше. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.