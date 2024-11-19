Одеський вінегрет: новий спосіб приготування звичного салату (відео)

Так вінегрет ви ще не готували

Вінегрет — це класичний салат. До речі, ми розповідали, як приготувати смачну "Мімозу". Тепер ділимось рецептом не простого вінегрету, а "одеського" його варіанту — всі овочі готуються на сковороді.

Це виходить значно швидше за класичну версію, ще й смак готової страви просто неймовірний. Рецептом поділились у кулінарному блозі valway_ka_.

Інгредієнти:

буряк

морква

картопля

3 ст. л. ложки олії

3 ст. л. ложки води

цибуля червона

сіль, цукор, оцет — для маринаду

кислі огірки

квасоля консервована

зелень

лимонний сік

Спосіб приготування:

Сирі овочі чистимо. Нарізаємо кубиком буряк, моркву та картоплю. Викладаємо в сковороду буряк. Поливаємо його олією та перемішуємо. Через кілька хвилин додаємо рівномірним шаром порізану моркву, а на неї — картоплю. Додаємо 3 столові ложки води, накриваємо кришкою та ставимо на максимальний вогонь. Як тільки зʼявиться конденсат та аромат і сковорода почне шипіти (що свідчить про кипіння), засікаємо 5 хвилин. Коли цей час сплине, знімаємо з вогню сковороду і залишаємо до повного охолодження. Кришку при цьому не підіймаємо. В солі, цукрі та оцту маринуємо нарізану цибулю. Огірки ріжемо кубиком та викладаємо у миску. Туди ж перекладаємо квасолю, з якої злили всю рідину. Додаємо нарізану зелень та додаємо лимонний сік. До смаку солимо та перчимо та перекладаємо овочі, що охололи. Перемішуємо.

Салат з таким методом готується значно простіше. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.