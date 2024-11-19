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Одеський вінегрет: новий спосіб приготування звичного салату (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Цікавий спосіб приготування вінегрету
Цікавий спосіб приготування вінегрету. Фото instagram.com/valya__saenko/

Так вінегрет ви ще не готували

Вінегрет — це класичний салат. До речі, ми розповідали, як приготувати смачну "Мімозу". Тепер ділимось рецептом не простого вінегрету, а "одеського" його варіанту — всі овочі готуються на сковороді.

Це виходить значно швидше за класичну версію, ще й смак готової страви просто неймовірний. Рецептом поділились у кулінарному блозі valway_ka_.

Інгредієнти:

  • буряк
  • морква
  • картопля
  • 3 ст. л. ложки олії
  • 3 ст. л. ложки води
  • цибуля червона
  • сіль, цукор, оцет — для маринаду
  • кислі огірки
  • квасоля консервована
  • зелень
  • лимонний сік

Спосіб приготування:

  1. Сирі овочі чистимо. Нарізаємо кубиком буряк, моркву та картоплю. Викладаємо в сковороду буряк.
  2. Поливаємо його олією та перемішуємо. Через кілька хвилин додаємо рівномірним шаром порізану моркву, а на неї — картоплю.
  3. Додаємо 3 столові ложки води, накриваємо кришкою та ставимо на максимальний вогонь. Як тільки зʼявиться конденсат та аромат і сковорода почне шипіти (що свідчить про кипіння), засікаємо 5 хвилин.
  4. Коли цей час сплине, знімаємо з вогню сковороду і залишаємо до повного охолодження. Кришку при цьому не підіймаємо.
  5. В солі, цукрі та оцту маринуємо нарізану цибулю. Огірки ріжемо кубиком та викладаємо у миску.
  6. Туди ж перекладаємо квасолю, з якої злили всю рідину. Додаємо нарізану зелень та додаємо лимонний сік. До смаку солимо та перчимо та перекладаємо овочі, що охололи. Перемішуємо.

Салат з таким методом готується значно простіше. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Салат #Вінегрет