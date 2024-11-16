Улюблений перекус з банки консерви: легендарний салат (відео)

Ділимось класичним рецептом салату "Мімоза"

Святкові закуски повинні бути не лише смачні, але й красиві. Якщо ви вже готували апетитний салат з сьомгою і шукаєте щось класичне і просте, зверніть увагу на наступний рецепт.

Cалат "Мімоза" — це ситна і смачна закуска. Такий салат підійде і на свято, і на щодень. Класичним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смачні сторінка".

Інгредієнти:

сардина в олії — 240 г

яйця — 4 шт.

сирки плавлені — 2 шт.

майонез — 2 ст. ложки

Спосіб приготування:

Яйця попередньо відваріть накруто. Коли охолонуть, очистіть їх та розділіть на білки і жовтки. Білки натріть на дрібній тертці. Плавлені сирки натріть — для цього їх краще попередньо на 15-20 хвилин покласти в морозилку. Консервовану сардину в олії розімніть до стану каші виделкою. Якщо олії в банці небагато, можна робити це просто в банці, якщо багато — дістаньте рибу або ж злийте олію. Можна починати збирати салат. Першим шаром викладіть половину натертих білків. Зробіть сіточку з майонезу. На неї — половину рибної консерви. На консерву (без майонезу) викладіть половину натертого плавленого сирка. Робимо сіточку з соусу. Потім знову викладаємо натерті білки, а на них — другу половину сардини. Через майонез викладаємо другу половину плавленого сирка. Останнім шаром викладаємо подріблені жовтки — розподіляємо їх зверху салату та по краях.

Салат виходить дуже смачним і ніжним, можна подавати одразу, а можна дати йому настоятись в холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет.