Рус

Улюблений перекус з банки консерви: легендарний салат (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рецепт смачного салату
Рецепт смачного салату. Фото Смачна сторінка

Ділимось класичним рецептом салату "Мімоза"

Святкові закуски повинні бути не лише смачні, але й красиві. Якщо ви вже готували апетитний салат з сьомгою і шукаєте щось класичне і просте, зверніть увагу на наступний рецепт.

Cалат "Мімоза" — це ситна і смачна закуска. Такий салат підійде і на свято, і на щодень. Класичним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смачні сторінка".

Інгредієнти:

  • сардина в олії — 240 г
  • яйця — 4 шт.
  • сирки плавлені — 2 шт.
  • майонез — 2 ст. ложки

Спосіб приготування:

  1. Яйця попередньо відваріть накруто. Коли охолонуть, очистіть їх та розділіть на білки і жовтки.
  2. Білки натріть на дрібній тертці. Плавлені сирки натріть — для цього їх краще попередньо на 15-20 хвилин покласти в морозилку.
  3. Консервовану сардину в олії розімніть до стану каші виделкою. Якщо олії в банці небагато, можна робити це просто в банці, якщо багато — дістаньте рибу або ж злийте олію.
  4. Можна починати збирати салат. Першим шаром викладіть половину натертих білків. Зробіть сіточку з майонезу. На неї — половину рибної консерви.
  5. На консерву (без майонезу) викладіть половину натертого плавленого сирка. Робимо сіточку з соусу.
  6. Потім знову викладаємо натерті білки, а на них — другу половину сардини. Через майонез викладаємо другу половину плавленого сирка.
  7. Останнім шаром викладаємо подріблені жовтки — розподіляємо їх зверху салату та по краях.

Салат виходить дуже смачним і ніжним, можна подавати одразу, а можна дати йому настоятись в холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет.

Теги:
#Рецепт #Риба #Салат #Закуска