Одесский винегрет: новый способ приготовления привычного салата (видео)

Так винегрет вы еще не готовили

Винегрет – это классический салат. Кстати, мы рассказывали, как приготовить вкусную "Мимозу". Теперь делимся рецептом не простого винегрета, а "одесского" его варианта – все овощи готовятся на сковороде.

Это получается гораздо быстрее классической версии, еще и вкус готового блюда просто невероятный. Рецептом поделились в кулинарном блоге valway_ka_.

Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

3 ст. л. ложки масла

3 ст. л. ложки воды

лук красный

соль, сахар, уксус – для маринада

кислые огурцы

фасоль консервированная

зелень

лимонный сок

Способ приготовления:

Сырые овощи чистим. Нарезаем кубиком свеклу, морковь и картофель. Выкладываем в сковороду свеклу. Полим его маслом и перемешиваем. Через несколько минут добавляем равномерным слоем порезанную морковь, а на нее – картофель. Добавляем 3 столовых ложки воды, накрываем крышкой и ставим на максимальный огонь. Как только появится конденсат и аромат и сковорода начнет шипеть (что свидетельствует о кипении), засекаем 5 минут. Когда это время пройдет, снимаем с огня сковороду и оставляем до полного охлаждения. Крышку при этом не поднимаем. В соли, сахаре и уксусе маринуем нарезанный лук. Огурцы режем кубиком и выкладываем в миску. Туда же перекладываем фасоль, из которой слили всю жидкость. Добавляем нарезанную зелень и добавляем лимонный сок. По вкусу солим и перчим и перекладываем остывшие овощи. Перемешиваем.

Салат с таким методом готовится гораздо проще. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.