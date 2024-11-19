Одесский винегрет: новый способ приготовления привычного салата (видео)
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Так винегрет вы еще не готовили
Винегрет – это классический салат. Кстати, мы рассказывали, как приготовить вкусную "Мимозу". Теперь делимся рецептом не простого винегрета, а "одесского" его варианта – все овощи готовятся на сковороде.
Это получается гораздо быстрее классической версии, еще и вкус готового блюда просто невероятный. Рецептом поделились в кулинарном блоге valway_ka_.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- картофель
- 3 ст. л. ложки масла
- 3 ст. л. ложки воды
- лук красный
- соль, сахар, уксус – для маринада
- кислые огурцы
- фасоль консервированная
- зелень
- лимонный сок
Способ приготовления:
- Сырые овощи чистим. Нарезаем кубиком свеклу, морковь и картофель. Выкладываем в сковороду свеклу.
- Полим его маслом и перемешиваем. Через несколько минут добавляем равномерным слоем порезанную морковь, а на нее – картофель.
- Добавляем 3 столовых ложки воды, накрываем крышкой и ставим на максимальный огонь. Как только появится конденсат и аромат и сковорода начнет шипеть (что свидетельствует о кипении), засекаем 5 минут.
- Когда это время пройдет, снимаем с огня сковороду и оставляем до полного охлаждения. Крышку при этом не поднимаем.
- В соли, сахаре и уксусе маринуем нарезанный лук. Огурцы режем кубиком и выкладываем в миску.
- Туда же перекладываем фасоль, из которой слили всю жидкость. Добавляем нарезанную зелень и добавляем лимонный сок. По вкусу солим и перчим и перекладываем остывшие овощи. Перемешиваем.
Салат с таким методом готовится гораздо проще. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.