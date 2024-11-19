Нереальна смакота: рецепт смачнющої закуски, записаний в монастирі (відео)

Як приготувати дуже смачну намазку

Пісні рецепти можуть бути смачними та ситними. Ми розповідали, як приготувати незвичний одеський вінегрет. Тепер розповідаємо, як приготувати ситну горіхову ікру з морквою.

Горіхова ікра — майже як арахісове масло, тільки ще смачніше. Рецептом на своєму кулінарному каналі поділився Констянтин Грубич. За його словами, цей рецепт він записав в одному з українських монастирів.

Інгредієнти:

Горіхи волоські чищені – 300 г

Хліб — четверта частина батона

Часник – 1 голівка

Олія – 50-100 г

Морква варена – 1 шт

Сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

Горіхи обсмажуємо на сухій сковороді кілька хвилин. Моркву чистимо та нарізаємо, викладаємо у каструлю, додаємо трохи води та ставимо на мінімальний вогонь. Моркву відварюємо до м’якості. Хліб занурюємо у воду та пропускаємо через м’ясорубку. Чищений часник також пропускаємо через м’ясорубку. Таким же способом подрібнюємо горіхи та готову моркву. Все ретельно перемішуємо, до смаку солимо та перчимо. Якщо ікра здається вам сухою, можна додати також олію. Якщо хочете, щоб маса була однорідною, можна, як автор відео, додатково перебити ікру блендером.

Таку намазку можна мастити на хліб чи грінки, а також подавати у тарталетках. Це смачно та дуже ситно. Також ми ділились рецептом смачних пиріжків.