Нереальная вкуснятина: рецепт вкуснейшей закуски, записанный в монастыре (видео)
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Как приготовить вкусную намазку
Песни рецепты могут быть вкусными и сытными. Мы рассказывали, как приготовить необычный одесский винегрет.
Ореховая икра – почти как арахисовое масло, только еще вкуснее. Рецептом на своем кулинарном канале поделился Константин Грубич. По его словам, этот рецепт он записал в одном из украинских монастырей.
Ингредиенты:
- Орехи грецкие – 300 г
- Хлеб – четвертая часть батона
- Чеснок – 1 головка
- Масло растительное – 50-100 г
- Морковь вареная – 1 шт
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Орехи обжариваем на сухой сковороде несколько минут. Морковь чистим и нарезаем, выкладываем в кастрюлю, добавляем немного воды и ставим на минимальный огонь.
- Морковь отвариваем до мягкости. Хлеб погружаем в воду и пропускаем через мясорубку.
- Чистящийся чеснок также пропускаем через мясорубку. Таким же способом измельчаем орехи и готовую морковь.
- Все тщательно перемешиваем, по вкусу солим и перчим. Если икра кажется сухой, можно добавить также масло. Если хотите, чтобы масса была однородной, можно, как автор видео, дополнительно перебить икру блендером.
Такую намазку можно смазывать на хлеб или гренки, а также подавать в тарталетках. Это вкусно и очень сытно. Также мы делились рецептом вкусных пирожков.