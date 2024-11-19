Нереальная вкуснятина: рецепт вкуснейшей закуски, записанный в монастыре (видео)

Как приготовить вкусную намазку

Песни рецепты могут быть вкусными и сытными. Мы рассказывали, как приготовить необычный одесский винегрет.

Ореховая икра – почти как арахисовое масло, только еще вкуснее. Рецептом на своем кулинарном канале поделился Константин Грубич. По его словам, этот рецепт он записал в одном из украинских монастырей.

Ингредиенты:

Орехи грецкие – 300 г

Хлеб – четвертая часть батона

Чеснок – 1 головка

Масло растительное – 50-100 г

Морковь вареная – 1 шт

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Орехи обжариваем на сухой сковороде несколько минут. Морковь чистим и нарезаем, выкладываем в кастрюлю, добавляем немного воды и ставим на минимальный огонь. Морковь отвариваем до мягкости. Хлеб погружаем в воду и пропускаем через мясорубку. Чистящийся чеснок также пропускаем через мясорубку. Таким же способом измельчаем орехи и готовую морковь. Все тщательно перемешиваем, по вкусу солим и перчим. Если икра кажется сухой, можно добавить также масло. Если хотите, чтобы масса была однородной, можно, как автор видео, дополнительно перебить икру блендером.

Такую намазку можно смазывать на хлеб или гренки, а также подавать в тарталетках. Это вкусно и очень сытно. Также мы делились рецептом вкусных пирожков.