Ніхто не вірить, що ця смакота така дешева: апетитні пиріжки за копійки
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Рецепт смачної страви, яку можна в піст
Піст — це чудова нагода змінити та урізноманітнити раціон. Ми розповідали, як особливо смачно посмажити картоплю. Тепер ділимось рецептом дуже смачних пиріжечків з начинкою.
Ці пиріжки з капустою і грибами виходять нереально ситними, ароматними та смачними. Покроковим рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Ukrainian Homemade Dishes.
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 1 шт. (700-1000 г)
- Гриби (печериці або інші) – 400-500 г
- Цибуля ріпчаста – 3-4 шт. (середні)
- Морква – 2 шт. (середні)
- Сіль, перець чорний мелений – до смаку
- Лавровий лист – 1-2 шт.
- Перець духмяний – 2-3 горошини
- Часник – 2-4 зубчики
- Рослинна олія – для смаження
Для тіста:
- Вода тепла – 250 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Дріжджі сухі – 20 г
- Борошно – близько 500 г
- Олія рослинна – 50-80 мл
Для змащування:
- Чай чорний – 3 пакетики
- Вода гаряча – 50-80 мл
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізати півкільцями, обсмажити до золотистого кольору. Гриби нарізати пластинками, додати до цибулі і смажити до готовності.
- Моркву натерти на крупній тертці, додати до грибів з цибулею. Капусту шаткувати, додати до овочів, посолити, поперчити, додати спеції і тушкувати до готовності.
- Розвести дріжджі з теплою водою і цукром. Додати сіль, олію і поступово просіяне борошно. Замісити м'яке еластичне тісто.
- Поставити в тепле місце на 1-1,5 години під рушником. Потім готове тісто розділити на порційні шматочки.
- Кожен шматочок розкатати, покласти начинку і зліпити пиріжок. Змастити пиріжки міцним чаєм за допомогою пензлика. Випікати в розігрітій духовці до золотистого кольору.
Пиріжечки виходять дуже смачні, ситні та апетитні. Також ми розповідали, як смачно приготувати гриби.