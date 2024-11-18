Ніхто не вірить, що ця смакота така дешева: апетитні пиріжки за копійки

Рецепт смачної страви, яку можна в піст

Піст — це чудова нагода змінити та урізноманітнити раціон. Ми розповідали, як особливо смачно посмажити картоплю. Тепер ділимось рецептом дуже смачних пиріжечків з начинкою.

Ці пиріжки з капустою і грибами виходять нереально ситними, ароматними та смачними. Покроковим рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Ukrainian Homemade Dishes.

Інгредієнти:

Капуста білокачанна – 1 шт. (700-1000 г)

Гриби (печериці або інші) – 400-500 г

Цибуля ріпчаста – 3-4 шт. (середні)

Морква – 2 шт. (середні)

Сіль, перець чорний мелений – до смаку

Лавровий лист – 1-2 шт.

Перець духмяний – 2-3 горошини

Часник – 2-4 зубчики

Рослинна олія – для смаження

Для тіста:

Вода тепла – 250 мл

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Дріжджі сухі – 20 г

Борошно – близько 500 г

Олія рослинна – 50-80 мл

Для змащування:

Чай чорний – 3 пакетики

Вода гаряча – 50-80 мл

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати півкільцями, обсмажити до золотистого кольору. Гриби нарізати пластинками, додати до цибулі і смажити до готовності. Моркву натерти на крупній тертці, додати до грибів з цибулею. Капусту шаткувати, додати до овочів, посолити, поперчити, додати спеції і тушкувати до готовності. Розвести дріжджі з теплою водою і цукром. Додати сіль, олію і поступово просіяне борошно. Замісити м'яке еластичне тісто. Поставити в тепле місце на 1-1,5 години під рушником. Потім готове тісто розділити на порційні шматочки. Кожен шматочок розкатати, покласти начинку і зліпити пиріжок. Змастити пиріжки міцним чаєм за допомогою пензлика. Випікати в розігрітій духовці до золотистого кольору.

Пиріжечки виходять дуже смачні, ситні та апетитні. Також ми розповідали, як смачно приготувати гриби.