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Ніхто не вірить, що ця смакота така дешева: апетитні пиріжки за копійки

Автор
Марія Дума
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Смачні й ситні пісні пиріжки з яскравою начинкою
Смачні й ситні пісні пиріжки з яскравою начинкою. Фото РБК-Украина

Рецепт смачної страви, яку можна в піст

Піст — це чудова нагода змінити та урізноманітнити раціон. Ми розповідали, як особливо смачно посмажити картоплю. Тепер ділимось рецептом дуже смачних пиріжечків з начинкою.

Ці пиріжки з капустою і грибами виходять нереально ситними, ароматними та смачними. Покроковим рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Ukrainian Homemade Dishes.

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна – 1 шт. (700-1000 г)
  • Гриби (печериці або інші) – 400-500 г
  • Цибуля ріпчаста – 3-4 шт. (середні)
  • Морква – 2 шт. (середні)
  • Сіль, перець чорний мелений – до смаку
  • Лавровий лист – 1-2 шт.
  • Перець духмяний – 2-3 горошини
  • Часник – 2-4 зубчики
  • Рослинна олія – для смаження

Для тіста:

  • Вода тепла – 250 мл
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Дріжджі сухі – 20 г
  • Борошно – близько 500 г
  • Олія рослинна – 50-80 мл

Для змащування:

  • Чай чорний – 3 пакетики
  • Вода гаряча – 50-80 мл

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізати півкільцями, обсмажити до золотистого кольору. Гриби нарізати пластинками, додати до цибулі і смажити до готовності.
  2. Моркву натерти на крупній тертці, додати до грибів з цибулею. Капусту шаткувати, додати до овочів, посолити, поперчити, додати спеції і тушкувати до готовності.
  3. Розвести дріжджі з теплою водою і цукром. Додати сіль, олію і поступово просіяне борошно. Замісити м'яке еластичне тісто.
  4. Поставити в тепле місце на 1-1,5 години під рушником. Потім готове тісто розділити на порційні шматочки.
  5. Кожен шматочок розкатати, покласти начинку і зліпити пиріжок. Змастити пиріжки міцним чаєм за допомогою пензлика. Випікати в розігрітій духовці до золотистого кольору.

Пиріжечки виходять дуже смачні, ситні та апетитні. Також ми розповідали, як смачно приготувати гриби.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Пиріжки #Різдвяний піст #Піст