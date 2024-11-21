Забудете про "Олів'є" та "Шубу": рецепт цього салату проситимуть усі подруги (відео)

Такі прості салати завжди будуть доречними

На сьогодні такими салатами як "Олів'є" чи "Шубу" вже нікого не здивуєш. А от в деяких стравах поєднання продуктів настільки вдале, що рецепт неодмінно просять усі близькі.

Саме таку страву ми сьогодні й пропонуємо приготувати. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "recipes_world_x".

Як приготувати салат з грибами та крабовими паличками

Інгредієнти:

куряче філе варене – 2 шт.;

крабові палички – 400 г;

яйця – 4 шт.;

мариновані печериці – 400 г;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити.

2.Охолодити м'ясо, нарізати кубиками.

3.Крабові палички нарізати кубиками.

4.Яйця відварити, нарізати кубиками.

5.Додати мариновані гриби.

6.Заправити майонезом, за необхідності підсолити та поперчити, перемішати.