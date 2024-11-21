Забудете про "Олів'є" та "Шубу": рецепт цього салату проситимуть усі подруги (відео)
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Такі прості салати завжди будуть доречними
На сьогодні такими салатами як "Олів'є" чи "Шубу" вже нікого не здивуєш. А от в деяких стравах поєднання продуктів настільки вдале, що рецепт неодмінно просять усі близькі.
Саме таку страву ми сьогодні й пропонуємо приготувати. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "recipes_world_x".
Як приготувати салат з грибами та крабовими паличками
Інгредієнти:
- куряче філе варене – 2 шт.;
- крабові палички – 400 г;
- яйця – 4 шт.;
- мариновані печериці – 400 г;
- майонез;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе відварити.
2.Охолодити м'ясо, нарізати кубиками.
3.Крабові палички нарізати кубиками.
4.Яйця відварити, нарізати кубиками.
5.Додати мариновані гриби.
6.Заправити майонезом, за необхідності підсолити та поперчити, перемішати.