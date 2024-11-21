Забудете об "Оливье" и "Шубе": рецепт этого салата будут просить все подруги (видео)
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Такие простые салаты всегда будут уместны
Сегодня такими салатами как "Оливье" или "Шуба" уже никого не удивишь. А вот в некоторых блюдах сочетание продуктов настолько удачное, что рецепт непременно попросят все близкие.
Именно такое блюдо мы сегодня предлагаем приготовить. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "recipes_world_x".
Как приготовить салат с грибами и крабовыми палочками
Ингредиенты:
- куриное филе вареное – 2 шт.;
- крабовые палочки – 400 г;
- яйца – 4 шт.;
- маринованные шампиньоны – 400 г;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Куриное филе отварить.
2.Охладить мясо, порезать кубиками.
3.Крабовые палочки нарезать кубиками.
4.Яйца отварить, порезать кубиками.
5.Добавить маринованные грибы.
6. Заправить майонезом, при необходимости подсолить и поперчить, перемешать.