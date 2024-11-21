Забудете об "Оливье" и "Шубе": рецепт этого салата будут просить все подруги (видео)

Такие простые салаты всегда будут уместны

Сегодня такими салатами как "Оливье" или "Шуба" уже никого не удивишь. А вот в некоторых блюдах сочетание продуктов настолько удачное, что рецепт непременно попросят все близкие.

Именно такое блюдо мы сегодня предлагаем приготовить. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "recipes_world_x".

Как приготовить салат с грибами и крабовыми палочками

Ингредиенты:

куриное филе вареное – 2 шт.;

крабовые палочки – 400 г;

яйца – 4 шт.;

маринованные шампиньоны – 400 г;

майонез;

Способ приготовления:

1.Куриное филе отварить.

2.Охладить мясо, порезать кубиками.

3.Крабовые палочки нарезать кубиками.

4.Яйца отварить, порезать кубиками.

5.Добавить маринованные грибы.

6. Заправить майонезом, при необходимости подсолить и поперчить, перемешать.