Як подати бутерброди з рибою небанально: оригінальна закуска на святковий стіл (відео)

Рецепт смачних бутербродів з лососем

Цікаві та смачні закуски — це те, що кожен кулінар хотів би поставити на святковий стіл. Ми розповідали, як приготувати оригінальний салат з оселедцем. Тепер ділимось рецептом дуже смачної закуски з червоною рибою.

Бутерброди з лососем — це не тільки смачно, а й красиво. Однак звично. Кулінарна блогерка alionakarpiuk розповіла, як приготувати їх небанально. До того ж, це зовсім нескладно.

Інгредієнти:

слабосолена червона риба

крем-сир

листя салату

тостовий хліб

Спосіб приготування:

Тостовий хліб розрізаємо на трикутники. З кожної скибочки повинно вийти два трикутнички. Проходимось по них качалкою та зʼєднуємо тонкі краї один з одним, заколюючи зубочисткою, щоб не розвалилось. Пізніше зубочистку ми дістанемо, це тимчасова міра. Викладаємо хлібні заготовки на деко, застелене пергаментом, та ставимо в заздалегідт розігріту духовку. Орієнтовний час приготування — 10 хвилин при температурі 180 градусів. Коли готові фігурні гріночки охолонуть, їх можна буде наповнити начинкою та дістати зубочистки. В "кишеньку", утворену хлібом, кладемо крем сир. Зверху додаємо також листя салату та рибку.

За словами авторки відео, так краще відчувається хрустка скоринка хліба, а поєднання з сиром та рибою фантастично смачне. Також ми розповідали, як приготувати салат "Зимова окрошка".