Как подать бутерброды с рыбой небанально: оригинальная закуска на праздничный стол (видео)

Рецепт вкусных бутербродов с лососем

Интересные и вкусные закуски – это то, что каждый кулинар хотел бы поставить на праздничный стол. Мы рассказывали, как приготовить оригинальный салат с селедкой. Теперь делимся рецептом вкуснейшей закуски с красной рыбой.

Бутерброды с лососем – это не только вкусно, но и красиво. Однако привычно. Кулинарная блоггерша alionakarpiuk рассказала, как приготовить их небанально. К тому же это совсем несложно.

Ингредиенты:

слабосоленая красная рыба

крем-сыр

листья салата

тостовый хлеб

Способ приготовления:

Тостовой хлеб разрезаем на треугольники. Из каждого ломтика должно получиться два треугольничка. Проходим по ним скалкой и соединяем тонкие края друг с другом, закалывая зубочисткой, чтобы не развалилось. Позже зубочистку мы получим, это временная мера. Выкладываем хлебные заготовки на противень, застеленный пергаментом, и ставим в заранее разогретую духовку. Ориентировочное время приготовления – 10 минут при температуре 180 градусов. Когда готовые фигурные греночки охладятся, их можно будет наполнить начинкой и достать зубочистки. В "карманчик", образованный хлебом, кладем крем сыр. Сверху добавляем также листья салата и рыбку.

По словам автора видео, так лучше чувствуется хрустящая корочка хлеба, а сочетание с сыром и рыбой фантастически вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить салат "Зимняя окрошка".