Как подать бутерброды с рыбой небанально: оригинальная закуска на праздничный стол (видео)
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Рецепт вкусных бутербродов с лососем
Интересные и вкусные закуски – это то, что каждый кулинар хотел бы поставить на праздничный стол. Мы рассказывали, как приготовить оригинальный салат с селедкой. Теперь делимся рецептом вкуснейшей закуски с красной рыбой.
Бутерброды с лососем – это не только вкусно, но и красиво. Однако привычно. Кулинарная блоггерша alionakarpiuk рассказала, как приготовить их небанально. К тому же это совсем несложно.
Ингредиенты:
- слабосоленая красная рыба
- крем-сыр
- листья салата
- тостовый хлеб
Способ приготовления:
- Тостовой хлеб разрезаем на треугольники. Из каждого ломтика должно получиться два треугольничка.
- Проходим по ним скалкой и соединяем тонкие края друг с другом, закалывая зубочисткой, чтобы не развалилось. Позже зубочистку мы получим, это временная мера.
- Выкладываем хлебные заготовки на противень, застеленный пергаментом, и ставим в заранее разогретую духовку. Ориентировочное время приготовления – 10 минут при температуре 180 градусов.
- Когда готовые фигурные греночки охладятся, их можно будет наполнить начинкой и достать зубочистки. В "карманчик", образованный хлебом, кладем крем сыр. Сверху добавляем также листья салата и рыбку.
По словам автора видео, так лучше чувствуется хрустящая корочка хлеба, а сочетание с сыром и рыбой фантастически вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить салат "Зимняя окрошка".