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Ця м'ясна закуска повинна бути в кожному холодильнику: економний одеський рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Ситна м’ясна закуска
Ситна м’ясна закуска. Фото shuba.life

Чудовий рецепт м’яса на бутерброди

Страви з м’яса повинні бути апетитними та смачними. Ми ділились рецептом ароматної солянки. Тепер розповімо, як приготувати економний курячий рулет.

У кулінарному блозі bonitavkusnoo поділились рецептом смачної одеської страви. Це варений рецепт, який нагадує традиційну фаршировану курячу шийку, тільки без самої шийки.

Інгредієнти:

  • 400 г курячого фаршу;
  • 100 г курячої печінки
  • 3-4 яйця;
  • 3-4 цибулини;
  • 60 г вермішелі "павутинка"
  • 0,5 ст. л. манки;
  • сіль, перець;
  • рослинна олія для смаження;
  • спеції – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Курячий фарш змішуємо з дрібно нарізаною печінкою. Цибулю дрібно кришимо та обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
  2. В окремій мисці з’єднуємо яйця, обсмажену цибулю, сіль та перець. Додаємо улюблені спеції. В отриману масу додаємо манку та подрібнену вермішель. Ретельно перемішуємо та ділимо на дві частини.
  3. Кожну частину перекладаємо у рукав для запікання. Формуємо ковбаски та зав’язуємо міцно. Опускаємо курячі рулети в холодну воду і варимо 40 хвилин з одного боку, тоді перевертаємо і варимо ще 40 хвилин.

Залишилось лише остудити і можна подавати до столу. Цей соковитий, смачний курячий варений рулет — відмінна закуска або основна страва. А на гарнір до неї відмінно підійде ароматна запечена капуста.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Курятина #Закуска