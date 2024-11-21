Ця м'ясна закуска повинна бути в кожному холодильнику: економний одеський рецепт (відео)

Чудовий рецепт м’яса на бутерброди

Страви з м’яса повинні бути апетитними та смачними. Ми ділились рецептом ароматної солянки. Тепер розповімо, як приготувати економний курячий рулет.

У кулінарному блозі bonitavkusnoo поділились рецептом смачної одеської страви. Це варений рецепт, який нагадує традиційну фаршировану курячу шийку, тільки без самої шийки.

Інгредієнти:

400 г курячого фаршу;

100 г курячої печінки

3-4 яйця;

3-4 цибулини;

60 г вермішелі "павутинка"

0,5 ст. л. манки;

сіль, перець;

рослинна олія для смаження;

спеції – за бажанням.

Спосіб приготування:

Курячий фарш змішуємо з дрібно нарізаною печінкою. Цибулю дрібно кришимо та обсмажуємо на олії до золотистого кольору. В окремій мисці з’єднуємо яйця, обсмажену цибулю, сіль та перець. Додаємо улюблені спеції. В отриману масу додаємо манку та подрібнену вермішель. Ретельно перемішуємо та ділимо на дві частини. Кожну частину перекладаємо у рукав для запікання. Формуємо ковбаски та зав’язуємо міцно. Опускаємо курячі рулети в холодну воду і варимо 40 хвилин з одного боку, тоді перевертаємо і варимо ще 40 хвилин.

Залишилось лише остудити і можна подавати до столу. Цей соковитий, смачний курячий варений рулет — відмінна закуска або основна страва. А на гарнір до неї відмінно підійде ароматна запечена капуста.