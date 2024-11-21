Ця м'ясна закуска повинна бути в кожному холодильнику: економний одеський рецепт (відео)
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Чудовий рецепт м’яса на бутерброди
Страви з м’яса повинні бути апетитними та смачними. Ми ділились рецептом ароматної солянки. Тепер розповімо, як приготувати економний курячий рулет.
У кулінарному блозі bonitavkusnoo поділились рецептом смачної одеської страви. Це варений рецепт, який нагадує традиційну фаршировану курячу шийку, тільки без самої шийки.
Інгредієнти:
- 400 г курячого фаршу;
- 100 г курячої печінки
- 3-4 яйця;
- 3-4 цибулини;
- 60 г вермішелі "павутинка"
- 0,5 ст. л. манки;
- сіль, перець;
- рослинна олія для смаження;
- спеції – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Курячий фарш змішуємо з дрібно нарізаною печінкою. Цибулю дрібно кришимо та обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
- В окремій мисці з’єднуємо яйця, обсмажену цибулю, сіль та перець. Додаємо улюблені спеції. В отриману масу додаємо манку та подрібнену вермішель. Ретельно перемішуємо та ділимо на дві частини.
- Кожну частину перекладаємо у рукав для запікання. Формуємо ковбаски та зав’язуємо міцно. Опускаємо курячі рулети в холодну воду і варимо 40 хвилин з одного боку, тоді перевертаємо і варимо ще 40 хвилин.
Залишилось лише остудити і можна подавати до столу. Цей соковитий, смачний курячий варений рулет — відмінна закуска або основна страва. А на гарнір до неї відмінно підійде ароматна запечена капуста.