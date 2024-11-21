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Эта мясная закуска должна быть в каждом холодильнике: экономный одесский рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сытная мясная закуска
Сытная мясная закуска. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт мяса на бутерброды

Блюда из мяса должны быть аппетитными и вкусными. Мы делились рецептом ароматной солянки. Теперь расскажем, как приготовить экономный куриный рулет.

В кулинарном блоге bonitavkusnoo поделились рецептом вкусного одесского блюда. Это вареный рецепт, напоминающий традиционную фаршированную куриную шейку, только без самой шейки.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша;
  • 100 г куриной печени
  • 3-4 яйца;
  • 3-4 луковицы;
  • 60 г вермишели "паутинка";
  • 0,5 ст. л. манки;
  • соль, перец;
  • растительное масло для жарки;
  • специи – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Куриный фарш смешиваем с мелко нарезанной печенью. Лук мелко крошим и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
  2. В отдельной миске соединяем яйца, обжаренный лук, соль и перец. Добавляем излюбленные специи. В полученную массу добавляем манку и измельченную вермишель. Тщательно перемешиваем и делим на две части.
  3. Каждую часть перекладываем в рукав для запекания. Формируем колбаски и завязываем крепко. Опускаем куриные рулеты в холодную воду и варим 40 минут с одной стороны, тогда переворачиваем и варим еще 40 минут.

Осталось только охладить и можно подавать на стол. Этот сочный, вкусный куриный вареный рулет – отличная закуска или основное блюдо. А на гарнир к ней отлично подойдет ароматная запеченная капуста.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Курятина #Закуска