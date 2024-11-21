Эта мясная закуска должна быть в каждом холодильнике: экономный одесский рецепт (видео)

Прекрасный рецепт мяса на бутерброды

Блюда из мяса должны быть аппетитными и вкусными. Мы делились рецептом ароматной солянки. Теперь расскажем, как приготовить экономный куриный рулет.

В кулинарном блоге bonitavkusnoo поделились рецептом вкусного одесского блюда. Это вареный рецепт, напоминающий традиционную фаршированную куриную шейку, только без самой шейки.

Ингредиенты:

400 г куриного фарша;

100 г куриной печени

3-4 яйца;

3-4 луковицы;

60 г вермишели "паутинка";

0,5 ст. л. манки;

соль, перец;

растительное масло для жарки;

специи – по желанию.

Способ приготовления:

Куриный фарш смешиваем с мелко нарезанной печенью. Лук мелко крошим и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. В отдельной миске соединяем яйца, обжаренный лук, соль и перец. Добавляем излюбленные специи. В полученную массу добавляем манку и измельченную вермишель. Тщательно перемешиваем и делим на две части. Каждую часть перекладываем в рукав для запекания. Формируем колбаски и завязываем крепко. Опускаем куриные рулеты в холодную воду и варим 40 минут с одной стороны, тогда переворачиваем и варим еще 40 минут.

Осталось только охладить и можно подавать на стол. Этот сочный, вкусный куриный вареный рулет – отличная закуска или основное блюдо. А на гарнир к ней отлично подойдет ароматная запеченная капуста.