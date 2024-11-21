Эта мясная закуска должна быть в каждом холодильнике: экономный одесский рецепт (видео)
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Прекрасный рецепт мяса на бутерброды
Блюда из мяса должны быть аппетитными и вкусными. Мы делились рецептом ароматной солянки. Теперь расскажем, как приготовить экономный куриный рулет.
В кулинарном блоге bonitavkusnoo поделились рецептом вкусного одесского блюда. Это вареный рецепт, напоминающий традиционную фаршированную куриную шейку, только без самой шейки.
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша;
- 100 г куриной печени
- 3-4 яйца;
- 3-4 луковицы;
- 60 г вермишели "паутинка";
- 0,5 ст. л. манки;
- соль, перец;
- растительное масло для жарки;
- специи – по желанию.
Способ приготовления:
- Куриный фарш смешиваем с мелко нарезанной печенью. Лук мелко крошим и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- В отдельной миске соединяем яйца, обжаренный лук, соль и перец. Добавляем излюбленные специи. В полученную массу добавляем манку и измельченную вермишель. Тщательно перемешиваем и делим на две части.
- Каждую часть перекладываем в рукав для запекания. Формируем колбаски и завязываем крепко. Опускаем куриные рулеты в холодную воду и варим 40 минут с одной стороны, тогда переворачиваем и варим еще 40 минут.
Осталось только охладить и можно подавать на стол. Этот сочный, вкусный куриный вареный рулет – отличная закуска или основное блюдо. А на гарнир к ней отлично подойдет ароматная запеченная капуста.