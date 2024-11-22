Звичний салат вийде ще смачнішим: що додати до "Шуби" (відео)
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Поєднання солоного оселедця з солодкими овочами надає страві неповторного смаку
Рецептом класичної "Шуби" вже нікого не здивувати, адже цей салат був популярним в часи радянського союзу, коли його готувати на всі великі свята. А що, якщо спробувати урізноманітнити цю страву та приготувати її дещо по-новому?
Сьогодні ми пропонуємо приготувати салат "Шуба" з яблуками. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova".
Як приготувати "Шубу" з яблуком
Інгредієнти:
- буряк – 2-3 шт. (300-400 г);
- картопля – 3-4 шт. (300-400 г);
- морква – 1 шт. (велика);
- оселедець (філе) – 2 шт. (350-400 г);
- яблука – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- майонез – 200-300 г;
- сіль
Для маринаду цибулі:
- 2 ст. оцту;
- 1 ч. л. цукру;
- 0,5 ч.л. солі;
- 0.5-1 ст. води (холодна);
Спосіб приготування:
1.Овочі зварити, почистити та натерти.
2.Яблука помити, почистити від шкірки, натерти.
3.Цибулю нарізати кубиками, додати оцет, цукор, сіль, воду і маринувати 15 хвилин.
4.Оселедець почистити, нарізати кубиками.
5.Зібрати салат шарами, зміщуючи кожен майонезом: картопля — оселедець з цибулею — морква — яблуко — буряк.