Звичний салат вийде ще смачнішим: що додати до "Шуби" (відео)

Поєднання солоного оселедця з солодкими овочами надає страві неповторного смаку

Рецептом класичної "Шуби" вже нікого не здивувати, адже цей салат був популярним в часи радянського союзу, коли його готувати на всі великі свята. А що, якщо спробувати урізноманітнити цю страву та приготувати її дещо по-новому?

Сьогодні ми пропонуємо приготувати салат "Шуба" з яблуками. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova".

Як приготувати "Шубу" з яблуком

Інгредієнти:

буряк – 2-3 шт. (300-400 г);

картопля – 3-4 шт. (300-400 г);

морква – 1 шт. (велика);

оселедець (філе) – 2 шт. (350-400 г);

яблука – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

майонез – 200-300 г;

сіль

Для маринаду цибулі:

2 ст. оцту;

1 ч. л. цукру;

0,5 ч.л. солі;

0.5-1 ст. води (холодна);

Спосіб приготування:

1.Овочі зварити, почистити та натерти.

2.Яблука помити, почистити від шкірки, натерти.

3.Цибулю нарізати кубиками, додати оцет, цукор, сіль, воду і маринувати 15 хвилин.

4.Оселедець почистити, нарізати кубиками.

5.Зібрати салат шарами, зміщуючи кожен майонезом: картопля — оселедець з цибулею — морква — яблуко — буряк.