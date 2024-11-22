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Звичний салат вийде ще смачнішим: що додати до "Шуби" (відео)

Автор
Марія Швець
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Салат вийде ще смачнішим
Салат вийде ще смачнішим. Фото 1000.menu

Поєднання солоного оселедця з солодкими овочами надає страві неповторного смаку

Рецептом класичної "Шуби" вже нікого не здивувати, адже цей салат був популярним в часи радянського союзу, коли його готувати на всі великі свята. А що, якщо спробувати урізноманітнити цю страву та приготувати її дещо по-новому?

Сьогодні ми пропонуємо приготувати салат "Шуба" з яблуками. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova".

Як приготувати "Шубу" з яблуком

Інгредієнти:

  • буряк – 2-3 шт. (300-400 г);
  • картопля – 3-4 шт. (300-400 г);
  • морква – 1 шт. (велика);
  • оселедець (філе) – 2 шт. (350-400 г);
  • яблука – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • майонез – 200-300 г;
  • сіль

Для маринаду цибулі:

  • 2 ст. оцту;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 0,5 ч.л. солі;
  • 0.5-1 ст. води (холодна);

Спосіб приготування:

1.Овочі зварити, почистити та натерти.

2.Яблука помити, почистити від шкірки, натерти.

3.Цибулю нарізати кубиками, додати оцет, цукор, сіль, воду і маринувати 15 хвилин.

4.Оселедець почистити, нарізати кубиками.

5.Зібрати салат шарами, зміщуючи кожен майонезом: картопля — оселедець з цибулею — морква — яблуко — буряк.

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#Салат #Шуба #Готуємо вдома