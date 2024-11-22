Привычный салат получится еще вкуснее: что добавить в "Шубу" (видео)

Сочетание соленой сельди со сладкими овощами придает блюду неповторимый вкус

Рецептом классической "Шубы" уже никого не удивить, ведь этот салат был популярен во времена советского союза, когда его готовили на все большие праздники. А что если попытаться разнообразить это блюдо и приготовить его несколько по-новому?

Сегодня мы предлагаем приготовить салат "Шуба" с яблоками. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova".

Как приготовить "шубу" с яблоком

Ингредиенты:

свекла – 2-3 шт. (300-400 г);

картофель – 3-4 шт. (300-400 г);

морковь – 1 шт. (большая);

сельдь (филе) – 2 шт. (350-400 г);

яблоки – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

майонез – 200-300 г;

соль

Для маринада лука:

2 ст. уксуса;

1 час. л. сахара;

0,5 ч.л. соли;

0.5-1 ст. воды (холодная);

Способ приготовления:

1.Овощи сварить, почистить и натереть.

2.Яблоки помыть, почистить от кожуры, натереть.

3.Лук нарезать кубиками, добавить уксус, сахар, соль, воду и мариновать 15 минут.

4.Сельдь почистить, нарезать кубиками.

5.Собрать салат слоями, смещая каждый майонезом: картофель – сельдь с луком – морковь – яблоко – свекла.