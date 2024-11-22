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Мінімум зусиль й смачна страва вже на столі: приготуйте ці ситні ледачі голубці (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ідеальна страва на обід чи вечерю
Ідеальна страва на обід чи вечерю. Фото Колаж Телеграфа/freepik

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто не любить довго стояти біля плити

Ледачі голубці — ідеальне блюдо для тих, хто хоче насолодитися смаком традиційних голубців, але не готовий витрачати час на їхнє складне приготування. Цей рецепт, як і варіант приготування голубів у лаваші, поєднує в собі простоту, насичений смак та поживність. Замість того щоб загортати начинку в капустяне листя, досить просто змішати інгредієнти, сформувати "голубці" і запекти в духовці під соусом. Виходить ситна, ароматна страва.

Інгредієнти:

  • 0,5 склянки рису;
  • 0,5 склянки гречки;
  • 0,5 капусти;
  • 1-2 цибулини;
  • 1 морква;
  • 1 помідор;
  • 1 солодкий перець;
  • 300-500 г фаршу;
  • сіль, перець, часник.

Заливка:

  • крем-сир чи сметана;
  • окріп;
  • томатна паста або готова заправка з магазину.

Спосіб приготування:

  1. Рис і гречку змішуємо та відварюємо в одній каструлі.
  2. Нарізаємо цибулю кубиком. Моркву натираємо. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, додаємо моркву і ще трохи підсмажуємо.
  3. Капусту шаткуємо. Перець та помідор нарізаємо кубиками. Тушкуємо всі овочі разом приблизно 5 хвилин.
  4. Змішуємо овочі з крупою, додаємо сіль та перець.
  5. Додаємо до овочів крупи та фарш. Добре перемішуємо та формуємо котлети.
  6. Викладаємо котлети у змащену олією форму для випікання.
  7. Для соусу змішуємо сметану з гарячою водою, додаємо томатну пасту або готову заправку, кілька хвилин прогріваємо в сотейнику, а потім заливаємо котлети.
  8. Запікаємо ліниві голубці в духовці на температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин.

Фудблогер alinaumami на своїй сторінці в Instagram наочно показала, як готувати такі голубці.

Раніше ми ділилися рецептом смачного рибного пирога. Для його приготування не доведеться замішувати тісто.

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#Рецепти #Голубці #Готуємо вдома