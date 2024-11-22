Мінімум зусиль й смачна страва вже на столі: приготуйте ці ситні ледачі голубці (відео)
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Цей рецепт особливо сподобається тим, хто не любить довго стояти біля плити
Ледачі голубці — ідеальне блюдо для тих, хто хоче насолодитися смаком традиційних голубців, але не готовий витрачати час на їхнє складне приготування. Цей рецепт, як і варіант приготування голубів у лаваші, поєднує в собі простоту, насичений смак та поживність. Замість того щоб загортати начинку в капустяне листя, досить просто змішати інгредієнти, сформувати "голубці" і запекти в духовці під соусом. Виходить ситна, ароматна страва.
Інгредієнти:
- 0,5 склянки рису;
- 0,5 склянки гречки;
- 0,5 капусти;
- 1-2 цибулини;
- 1 морква;
- 1 помідор;
- 1 солодкий перець;
- 300-500 г фаршу;
- сіль, перець, часник.
Заливка:
- крем-сир чи сметана;
- окріп;
- томатна паста або готова заправка з магазину.
Спосіб приготування:
- Рис і гречку змішуємо та відварюємо в одній каструлі.
- Нарізаємо цибулю кубиком. Моркву натираємо. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, додаємо моркву і ще трохи підсмажуємо.
- Капусту шаткуємо. Перець та помідор нарізаємо кубиками. Тушкуємо всі овочі разом приблизно 5 хвилин.
- Змішуємо овочі з крупою, додаємо сіль та перець.
- Додаємо до овочів крупи та фарш. Добре перемішуємо та формуємо котлети.
- Викладаємо котлети у змащену олією форму для випікання.
- Для соусу змішуємо сметану з гарячою водою, додаємо томатну пасту або готову заправку, кілька хвилин прогріваємо в сотейнику, а потім заливаємо котлети.
- Запікаємо ліниві голубці в духовці на температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин.
Фудблогер alinaumami на своїй сторінці в Instagram наочно показала, як готувати такі голубці.
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