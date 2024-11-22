Мінімум зусиль й смачна страва вже на столі: приготуйте ці ситні ледачі голубці (відео)

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто не любить довго стояти біля плити

Ледачі голубці — ідеальне блюдо для тих, хто хоче насолодитися смаком традиційних голубців, але не готовий витрачати час на їхнє складне приготування. Цей рецепт, як і варіант приготування голубів у лаваші, поєднує в собі простоту, насичений смак та поживність. Замість того щоб загортати начинку в капустяне листя, досить просто змішати інгредієнти, сформувати "голубці" і запекти в духовці під соусом. Виходить ситна, ароматна страва.

Інгредієнти:

0,5 склянки рису;

0,5 склянки гречки;

0,5 капусти;

1-2 цибулини;

1 морква;

1 помідор;

1 солодкий перець;

300-500 г фаршу;

сіль, перець, часник.

Заливка:

крем-сир чи сметана;

окріп;

томатна паста або готова заправка з магазину.

Спосіб приготування:

Рис і гречку змішуємо та відварюємо в одній каструлі. Нарізаємо цибулю кубиком. Моркву натираємо. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, додаємо моркву і ще трохи підсмажуємо. Капусту шаткуємо. Перець та помідор нарізаємо кубиками. Тушкуємо всі овочі разом приблизно 5 хвилин. Змішуємо овочі з крупою, додаємо сіль та перець. Додаємо до овочів крупи та фарш. Добре перемішуємо та формуємо котлети. Викладаємо котлети у змащену олією форму для випікання. Для соусу змішуємо сметану з гарячою водою, додаємо томатну пасту або готову заправку, кілька хвилин прогріваємо в сотейнику, а потім заливаємо котлети. Запікаємо ліниві голубці в духовці на температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин.

Фудблогер alinaumami на своїй сторінці в Instagram наочно показала, як готувати такі голубці.

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