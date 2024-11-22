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Минимум усилий и вкусное блюдо уже на столе: приготовьте эти сытные ленивые голубцы (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Идеальное блюдо на обед или ужин
Идеальное блюдо на обед или ужин. Фото Коллаж Телеграфа/freepik

Этот рецепт особенно понравится тем, кто не любит долго стоять у плиты

Ленивые голубцы — идеальное блюдо для тех, кто хочет насладиться вкусом традиционных голубцов, но не готов тратить время на их сложное приготовление. Этот рецепт, как и вариант приготовления голубов в лаваше, сочетает в себе простоту, насыщенный вкус и питательность. Вместо того чтобы заворачивать начинку в капустные листья, достаточно просто смешать ингредиенты, сформировать "голубцы" и запечь в духовке под соусом. Получается сытное, ароматное блюдо.

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана риса;
  • 0,5 стакана гречки;
  • 0,5 капусты;
  • 1-2 луковицы;
  • 1 морковь;
  • 1 помидор;
  • 1 сладкий перец;
  • 300-500 г фарша;
  • соль, перец, чеснок.

Заливка:

  • крем-сыр или сметана;
  • кипяток;
  • томатная паста или готовая заправка из магазина.

Способ приготовления:

  1. Рис и гречку смешиваем и отвариваем в одной кастрюле.
  2. Нарезаем лук кубиком. Морковь натираем. Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем морковь и еще немного поджариваем.
  3. Капусту шинкуем. Перец и помидор нарезаем кубиками. Тушим все овощи вместе приблизительно 5 минут.
  4. Смешиваем овощи с крупой, добавляем соль и перец.
  5. Добавляем к овощам и крупе фарш. Хорошо перемешиваем и формируем котлеты.
  6. Выкладываем котлеты в смазанную маслом форму для выпечки.
  7. Для соуса смешиваем сметану с горячей водой, добавляем томатную пасту или готовую заправку, пару минут прогреваем в сотейнике, а затем заливаем котлеты.
  8. Запекаем ленивые голубцы в духовке на температуре 180 градусов приблизительно 45 минут.

Фудблогер alinaumami на своей странице в Instagram наглядно показала, как готовить такие голубцы.

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#Рецепты #Голубцы #Готовим дома