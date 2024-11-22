Минимум усилий и вкусное блюдо уже на столе: приготовьте эти сытные ленивые голубцы (видео)

Этот рецепт особенно понравится тем, кто не любит долго стоять у плиты

Ленивые голубцы — идеальное блюдо для тех, кто хочет насладиться вкусом традиционных голубцов, но не готов тратить время на их сложное приготовление. Этот рецепт, как и вариант приготовления голубов в лаваше, сочетает в себе простоту, насыщенный вкус и питательность. Вместо того чтобы заворачивать начинку в капустные листья, достаточно просто смешать ингредиенты, сформировать "голубцы" и запечь в духовке под соусом. Получается сытное, ароматное блюдо.

Ингредиенты:

0,5 стакана риса;

0,5 стакана гречки;

0,5 капусты;

1-2 луковицы;

1 морковь;

1 помидор;

1 сладкий перец;

300-500 г фарша;

соль, перец, чеснок.

Заливка:

крем-сыр или сметана;

кипяток;

томатная паста или готовая заправка из магазина.

Способ приготовления:

Рис и гречку смешиваем и отвариваем в одной кастрюле. Нарезаем лук кубиком. Морковь натираем. Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем морковь и еще немного поджариваем. Капусту шинкуем. Перец и помидор нарезаем кубиками. Тушим все овощи вместе приблизительно 5 минут. Смешиваем овощи с крупой, добавляем соль и перец. Добавляем к овощам и крупе фарш. Хорошо перемешиваем и формируем котлеты. Выкладываем котлеты в смазанную маслом форму для выпечки. Для соуса смешиваем сметану с горячей водой, добавляем томатную пасту или готовую заправку, пару минут прогреваем в сотейнике, а затем заливаем котлеты. Запекаем ленивые голубцы в духовке на температуре 180 градусов приблизительно 45 минут.

Фудблогер alinaumami на своей странице в Instagram наглядно показала, как готовить такие голубцы.

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