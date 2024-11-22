Минимум усилий и вкусное блюдо уже на столе: приготовьте эти сытные ленивые голубцы (видео)
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Этот рецепт особенно понравится тем, кто не любит долго стоять у плиты
Ленивые голубцы — идеальное блюдо для тех, кто хочет насладиться вкусом традиционных голубцов, но не готов тратить время на их сложное приготовление. Этот рецепт, как и вариант приготовления голубов в лаваше, сочетает в себе простоту, насыщенный вкус и питательность. Вместо того чтобы заворачивать начинку в капустные листья, достаточно просто смешать ингредиенты, сформировать "голубцы" и запечь в духовке под соусом. Получается сытное, ароматное блюдо.
Ингредиенты:
- 0,5 стакана риса;
- 0,5 стакана гречки;
- 0,5 капусты;
- 1-2 луковицы;
- 1 морковь;
- 1 помидор;
- 1 сладкий перец;
- 300-500 г фарша;
- соль, перец, чеснок.
Заливка:
- крем-сыр или сметана;
- кипяток;
- томатная паста или готовая заправка из магазина.
Способ приготовления:
- Рис и гречку смешиваем и отвариваем в одной кастрюле.
- Нарезаем лук кубиком. Морковь натираем. Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем морковь и еще немного поджариваем.
- Капусту шинкуем. Перец и помидор нарезаем кубиками. Тушим все овощи вместе приблизительно 5 минут.
- Смешиваем овощи с крупой, добавляем соль и перец.
- Добавляем к овощам и крупе фарш. Хорошо перемешиваем и формируем котлеты.
- Выкладываем котлеты в смазанную маслом форму для выпечки.
- Для соуса смешиваем сметану с горячей водой, добавляем томатную пасту или готовую заправку, пару минут прогреваем в сотейнике, а затем заливаем котлеты.
- Запекаем ленивые голубцы в духовке на температуре 180 градусов приблизительно 45 минут.
Фудблогер alinaumami на своей странице в Instagram наглядно показала, как готовить такие голубцы.
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