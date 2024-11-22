Українська страва зі смаком літа: приготуйте, якщо вдома є два яйця і жменя цибулі (відео)

Приготуйте, якщо на полицях псується цибуля

Українська кухня — це величезний обшир рецептів. Ми розповідали, як приготувати ароматну запечену капусту. Тепер ділимось рецептом соковитих та ароматних оладок з цибулі.

Цибуляники, або ж цибульники можна готувати як із зеленої, так і звичайної білої цибулі. Як їх приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Наші Бесаги".

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.

кефір — 0,5 л

борошно — 250 грамів

зелена (або біла) цибуля — 300 грамів

сода — 1/3 чайної ложки

сіль — до смаку

олія — для смаження

Спосіб приготування:

Кефір виливаємо у миску. Додаємо два яйця та збиваємо. Додаємо дрібку солі та соду. Сода з кефіром повинні вступити у реакцію. Поступово додаємо борошно і вмішуємо його до яєць з кефіром. Повинне вийти рідке тісто, як на оладки. Цибулю нарізаємо дрібно та додаємо в тісто. Перемішуємо. Обсмажуємо цибуляники як оладки. Смажимо на сковороді з розігрітою олією, викладаючи тісто ложкою, а коли один бік зазолотиться — перевертаємо.

Це надзвичайно смачно, дуже ароматно і ситно. Також ми розповідали, як приготувати ситний сирний суп з ковбасками.