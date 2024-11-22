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Українська страва зі смаком літа: приготуйте, якщо вдома є два яйця і жменя цибулі (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже смачна українська страва
Дуже смачна українська страва. Фото Наші Бесаги

Приготуйте, якщо на полицях псується цибуля

Українська кухня — це величезний обшир рецептів. Ми розповідали, як приготувати ароматну запечену капусту. Тепер ділимось рецептом соковитих та ароматних оладок з цибулі.

Цибуляники, або ж цибульники можна готувати як із зеленої, так і звичайної білої цибулі. Як їх приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Наші Бесаги".

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.
  • кефір — 0,5 л
  • борошно — 250 грамів
  • зелена (або біла) цибуля — 300 грамів
  • сода — 1/3 чайної ложки
  • сіль — до смаку
  • олія — для смаження

Спосіб приготування:

  1. Кефір виливаємо у миску. Додаємо два яйця та збиваємо. Додаємо дрібку солі та соду. Сода з кефіром повинні вступити у реакцію.
  2. Поступово додаємо борошно і вмішуємо його до яєць з кефіром. Повинне вийти рідке тісто, як на оладки.
  3. Цибулю нарізаємо дрібно та додаємо в тісто. Перемішуємо.
  4. Обсмажуємо цибуляники як оладки. Смажимо на сковороді з розігрітою олією, викладаючи тісто ложкою, а коли один бік зазолотиться — перевертаємо.

Це надзвичайно смачно, дуже ароматно і ситно. Також ми розповідали, як приготувати ситний сирний суп з ковбасками.

Теги:
#Рецепт #Кефір #Цибуля #Оладки