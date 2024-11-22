Украинское блюдо со вкусом лета: приготовьте, если дома есть два яйца и горсть лука (видео)

Приготовьте, если на полках портится лук

Мы рассказывали, как приготовить ароматную запеченную капусту. Теперь делимся рецептом сочных и ароматных оладий из лука.

Цыбуляники, апетитные и ароматные луковые оладьи, можно готовить как из зеленого, так и обычного белого лука. Как их приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Наши Бесаги".

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

кефир — 0,5 л

мука — 250 граммов

зеленый (или белый) лук — 300 граммов

сода — 1/3 чайной ложки

соль — по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

Кефир выливаем в миску. Добавляем два яйца и взбиваем. Добавляем щепотку соли и соду. Сода с кефиром должны вступить в реакцию. Постепенно добавляем муку и вмешиваем ее в яйца с кефиром. Должно получиться жидкое тесто, как на оладьи. Лук нарезаем мелко и добавляем в тесто. Перемешиваем. Обжариваем луковички как оладьи. Жарим на сковороде с разогретым маслом, выкладывая тесто ложкой, а когда одна сторона зазолотится – переворачиваем.

Это очень вкусно, очень ароматно и сытно. Также мы рассказывали, как приготовить сытный сырный суп с колбасками.