Укр

Украинское блюдо со вкусом лета: приготовьте, если дома есть два яйца и горсть лука (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусное украинское блюдо
Очень вкусное украинское блюдо. Фото Наши Бесаги

Приготовьте, если на полках портится лук

Мы рассказывали, как приготовить ароматную запеченную капусту. Теперь делимся рецептом сочных и ароматных оладий из лука.

Цыбуляники, апетитные и ароматные луковые оладьи, можно готовить как из зеленого, так и обычного белого лука. Как их приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Наши Бесаги".

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • кефир — 0,5 л
  • мука — 250 граммов
  • зеленый (или белый) лук — 300 граммов
  • сода — 1/3 чайной ложки
  • соль — по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Кефир выливаем в миску. Добавляем два яйца и взбиваем. Добавляем щепотку соли и соду. Сода с кефиром должны вступить в реакцию.
  2. Постепенно добавляем муку и вмешиваем ее в яйца с кефиром. Должно получиться жидкое тесто, как на оладьи.
  3. Лук нарезаем мелко и добавляем в тесто. Перемешиваем.
  4. Обжариваем луковички как оладьи. Жарим на сковороде с разогретым маслом, выкладывая тесто ложкой, а когда одна сторона зазолотится – переворачиваем.

Это очень вкусно, очень ароматно и сытно. Также мы рассказывали, как приготовить сытный сырный суп с колбасками.

Теги:
#Рецепт #Кефир #Лук #Оладьи