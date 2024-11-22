Украинское блюдо со вкусом лета: приготовьте, если дома есть два яйца и горсть лука (видео)
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Приготовьте, если на полках портится лук
Мы рассказывали, как приготовить ароматную запеченную капусту. Теперь делимся рецептом сочных и ароматных оладий из лука.
Цыбуляники, апетитные и ароматные луковые оладьи, можно готовить как из зеленого, так и обычного белого лука. Как их приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Наши Бесаги".
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- кефир — 0,5 л
- мука — 250 граммов
- зеленый (или белый) лук — 300 граммов
- сода — 1/3 чайной ложки
- соль — по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Кефир выливаем в миску. Добавляем два яйца и взбиваем. Добавляем щепотку соли и соду. Сода с кефиром должны вступить в реакцию.
- Постепенно добавляем муку и вмешиваем ее в яйца с кефиром. Должно получиться жидкое тесто, как на оладьи.
- Лук нарезаем мелко и добавляем в тесто. Перемешиваем.
- Обжариваем луковички как оладьи. Жарим на сковороде с разогретым маслом, выкладывая тесто ложкой, а когда одна сторона зазолотится – переворачиваем.
Это очень вкусно, очень ароматно и сытно. Также мы рассказывали, как приготовить сытный сырный суп с колбасками.