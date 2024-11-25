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Найніжніші сирники можна приготувати дуже швидко: кухар показав, як (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже ніжні та смачні сирники Новина оновлена 25 листопада 2024, 16:25
Дуже ніжні та смачні сирники. Фото life.comments.ua

Вдалий рецепт сирників

Прості традиційні страви можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати апетитну запечену капусту. Тепер ділимось рецептом золотистих сирників в духовці з яблуком і грушею.

Завдяки способу приготування вони виходять апетитні, ароматні та пишні. Рецептом поділився український шеф-кухар Андрій Клюс у своєму відео.

Інгредієнти:

  • 600 г кисломолочного сиру
  • 1 яблуко
  • 1 груша
  • 2 яйця
  • 4 ст. ложки борошна
  • 60 г цукру
  • дрібка кориці
  • дрібка солі
  • олія для смажіння

Спосіб приготування:

  1. Чистимо грушу і яблуко, виймаємо серцевину і нарізаємо маленькими кубиками. Висипаємо все в миску. З сиру віджимаємо через марлю зайву вологу, додаємо до яблука та груші.
  2. Додаємо борошно та яйця. Також солимо і всипаємо цукор та корицю. Замішуємо густе тісто.
  3. Викладаємо на стіл та скочуємо з сиру ковбаску. Ставимо розігріватися сковороду з олією. Викладаємо сирники, коли одна сторона вже підсмажиться, можна перевернути і обсмажити з іншої.
  4. Коли всі сирники з обох стануть золотистими, перекладаємо їх на деко, застелене пергаментом, та ставимо у розігріту духовку. Випікаємо ще близько 10 хвилин — вони стануть особливо пишними.

Такі сирники найсмачніше їсти гарячими, зі сметаною та джемом. Яблуко та груша в тісті роблять страву надзвичайно ніжною. Також ми розповідали, як приготувати надзвичайно смачний сирний суп.

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#Рецепт #Сирники #Андрій Клюс