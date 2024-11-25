Найніжніші сирники можна приготувати дуже швидко: кухар показав, як (відео)

Вдалий рецепт сирників

Прості традиційні страви можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати апетитну запечену капусту. Тепер ділимось рецептом золотистих сирників в духовці з яблуком і грушею.

Завдяки способу приготування вони виходять апетитні, ароматні та пишні. Рецептом поділився український шеф-кухар Андрій Клюс у своєму відео.

Інгредієнти:

600 г кисломолочного сиру

1 яблуко

1 груша

2 яйця

4 ст. ложки борошна

60 г цукру

дрібка кориці

дрібка солі

олія для смажіння

Спосіб приготування:

Чистимо грушу і яблуко, виймаємо серцевину і нарізаємо маленькими кубиками. Висипаємо все в миску. З сиру віджимаємо через марлю зайву вологу, додаємо до яблука та груші. Додаємо борошно та яйця. Також солимо і всипаємо цукор та корицю. Замішуємо густе тісто. Викладаємо на стіл та скочуємо з сиру ковбаску. Ставимо розігріватися сковороду з олією. Викладаємо сирники, коли одна сторона вже підсмажиться, можна перевернути і обсмажити з іншої. Коли всі сирники з обох стануть золотистими, перекладаємо їх на деко, застелене пергаментом, та ставимо у розігріту духовку. Випікаємо ще близько 10 хвилин — вони стануть особливо пишними.

Такі сирники найсмачніше їсти гарячими, зі сметаною та джемом. Яблуко та груша в тісті роблять страву надзвичайно ніжною. Також ми розповідали, як приготувати надзвичайно смачний сирний суп.