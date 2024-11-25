Нежнейшие сырники можно приготовить очень быстро: повар показал, как (видео)

Удачный рецепт сырников

Простые традиционные блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеченную капусту.

Благодаря способу приготовления они получаются аппетитные, ароматные и пышные. Рецептом поделился украинский шеф-повар Андрей Клюс в своем видео.

Ингредиенты:

600 г творога

1 яблоко

1 груша

2 яйца

4 ст. ложки муки

60 г сахара

щепотка корицы

щепотка соли

масло для жарки

Способ приготовления:

Чистим грушу и яблоко, вынимаем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. Высыпаем все в миску. Из сыра отжимаем из-за марли лишнюю влагу, добавляем к яблоку и груше. Добавляем муку и яйца. Также солим и всыпаем сахар и корицу. Замешиваем густое тесто. Выкладываем на стол и скатываем из творожного теста колбаску. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Выкладываем сырники, когда одна сторона уже поджарится, можно перевернуть и обжарить с другой. Когда все сырники станут золотистыми, перекладываем их на противень, застеленный пергаментом, и ставим в разогретую духовку. Выпекаем еще около 10 минут – они станут особенно пышными.

Такие сырники вкуснее всего есть горячими, со сметаной и джемом. Яблоко и груша в тесте делают блюдо очень нежным. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший сырный суп.