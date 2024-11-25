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Нежнейшие сырники можно приготовить очень быстро: повар показал, как (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень нежные и вкусные сырники Новость обновлена 25 ноября 2024, 16:25
Очень нежные и вкусные сырники. Фото life.comments.ua

Удачный рецепт сырников

Простые традиционные блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеченную капусту.

Благодаря способу приготовления они получаются аппетитные, ароматные и пышные. Рецептом поделился украинский шеф-повар Андрей Клюс в своем видео.

Ингредиенты:

  • 600 г творога
  • 1 яблоко
  • 1 груша
  • 2 яйца
  • 4 ст. ложки муки
  • 60 г сахара
  • щепотка корицы
  • щепотка соли
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Чистим грушу и яблоко, вынимаем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. Высыпаем все в миску. Из сыра отжимаем из-за марли лишнюю влагу, добавляем к яблоку и груше.
  2. Добавляем муку и яйца. Также солим и всыпаем сахар и корицу. Замешиваем густое тесто.
  3. Выкладываем на стол и скатываем из творожного теста колбаску. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Выкладываем сырники, когда одна сторона уже поджарится, можно перевернуть и обжарить с другой.
  4. Когда все сырники станут золотистыми, перекладываем их на противень, застеленный пергаментом, и ставим в разогретую духовку. Выпекаем еще около 10 минут – они станут особенно пышными.

Такие сырники вкуснее всего есть горячими, со сметаной и джемом. Яблоко и груша в тесте делают блюдо очень нежным. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший сырный суп.

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#Рецепт #Сырники #Андрей Клюс