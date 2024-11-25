Нежнейшие сырники можно приготовить очень быстро: повар показал, как (видео)
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Удачный рецепт сырников
Простые традиционные блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеченную капусту.
Благодаря способу приготовления они получаются аппетитные, ароматные и пышные. Рецептом поделился украинский шеф-повар Андрей Клюс в своем видео.
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 1 яблоко
- 1 груша
- 2 яйца
- 4 ст. ложки муки
- 60 г сахара
- щепотка корицы
- щепотка соли
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Чистим грушу и яблоко, вынимаем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. Высыпаем все в миску. Из сыра отжимаем из-за марли лишнюю влагу, добавляем к яблоку и груше.
- Добавляем муку и яйца. Также солим и всыпаем сахар и корицу. Замешиваем густое тесто.
- Выкладываем на стол и скатываем из творожного теста колбаску. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Выкладываем сырники, когда одна сторона уже поджарится, можно перевернуть и обжарить с другой.
- Когда все сырники станут золотистыми, перекладываем их на противень, застеленный пергаментом, и ставим в разогретую духовку. Выпекаем еще около 10 минут – они станут особенно пышными.
Такие сырники вкуснее всего есть горячими, со сметаной и джемом. Яблоко и груша в тесте делают блюдо очень нежным. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший сырный суп.