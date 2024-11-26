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Ефектний салат у келихах на новорічний стіл: гості точно попросять добавку (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний та простий салат
Смачний та простий салат. Фото Скріншот: Instagram/valeriia.cooking

Ця страва стане прикрасою святкового столу

Новорічний стіл – це не лише смачні страви, а й ефектна подача, що створює святковий настрій. Якщо ви шукаєте спосіб здивувати гостей чимось незвичайним, цей салат у келихах стане ідеальним вибором. Легкий, вишуканий та неймовірно красивий, він поєднує свіжість огірка, ніжність червоної риби та легкість соусу на основі грецького йогурту.

Приготувати такий салат простіше, ніж здається, а подача у порційних келихах додає йому шику. Гості напевно будуть у захваті, а ви зберете безліч компліментів. Рецептом цього салату поділилася фудблогер valeriia.cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • Картопля – 2 шт (невеликі);
  • Яйця – 2 шт;
  • Червона риба – 100 г;
  • Огірок – 1 шт. (невеликий).

Для соусу:

  • грецький йогурт – 4 ст.л;
  • французька гірчиця – 1 ч.л;
  • лимонний сік – 1 ч.л;
  • сіль.

Ікра для декору.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю та яйця відварюємо, натираємо на грубій тертці.
  2. Огірок та червону рибу дрібно нарізаємо.
  3. Змішуємо усі інгредієнти для соусу.
  4. Викладаємо салат шарами в келихи чи креманки: картопля, соус, огірок, соус, червона риба, яйця, соус.
  5. Прикрашаємо ікрою та відправляємо на 30 хвилин у холодильник.

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#Рецепти #Салати #Оригінальні салати