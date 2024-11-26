Ефектний салат у келихах на новорічний стіл: гості точно попросять добавку (відео)
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Ця страва стане прикрасою святкового столу
Новорічний стіл – це не лише смачні страви, а й ефектна подача, що створює святковий настрій. Якщо ви шукаєте спосіб здивувати гостей чимось незвичайним, цей салат у келихах стане ідеальним вибором. Легкий, вишуканий та неймовірно красивий, він поєднує свіжість огірка, ніжність червоної риби та легкість соусу на основі грецького йогурту.
Приготувати такий салат простіше, ніж здається, а подача у порційних келихах додає йому шику. Гості напевно будуть у захваті, а ви зберете безліч компліментів. Рецептом цього салату поділилася фудблогер valeriia.cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- Картопля – 2 шт (невеликі);
- Яйця – 2 шт;
- Червона риба – 100 г;
- Огірок – 1 шт. (невеликий).
Для соусу:
- грецький йогурт – 4 ст.л;
- французька гірчиця – 1 ч.л;
- лимонний сік – 1 ч.л;
- сіль.
Ікра для декору.
Спосіб приготування:
- Картоплю та яйця відварюємо, натираємо на грубій тертці.
- Огірок та червону рибу дрібно нарізаємо.
- Змішуємо усі інгредієнти для соусу.
- Викладаємо салат шарами в келихи чи креманки: картопля, соус, огірок, соус, червона риба, яйця, соус.
- Прикрашаємо ікрою та відправляємо на 30 хвилин у холодильник.
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