Ефектний салат у келихах на новорічний стіл: гості точно попросять добавку (відео)

Ця страва стане прикрасою святкового столу

Новорічний стіл – це не лише смачні страви, а й ефектна подача, що створює святковий настрій. Якщо ви шукаєте спосіб здивувати гостей чимось незвичайним, цей салат у келихах стане ідеальним вибором. Легкий, вишуканий та неймовірно красивий, він поєднує свіжість огірка, ніжність червоної риби та легкість соусу на основі грецького йогурту.

Приготувати такий салат простіше, ніж здається, а подача у порційних келихах додає йому шику. Гості напевно будуть у захваті, а ви зберете безліч компліментів. Рецептом цього салату поділилася фудблогер valeriia.cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт (невеликі);

Яйця – 2 шт;

Червона риба – 100 г;

Огірок – 1 шт. (невеликий).

Для соусу:

грецький йогурт – 4 ст.л;

французька гірчиця – 1 ч.л;

лимонний сік – 1 ч.л;

сіль.

Ікра для декору.

Спосіб приготування:

Картоплю та яйця відварюємо, натираємо на грубій тертці. Огірок та червону рибу дрібно нарізаємо. Змішуємо усі інгредієнти для соусу. Викладаємо салат шарами в келихи чи креманки: картопля, соус, огірок, соус, червона риба, яйця, соус. Прикрашаємо ікрою та відправляємо на 30 хвилин у холодильник.

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