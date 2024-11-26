Эффектный салат в бокалах на новогодний стол: гости точно попросят добавку (видео)
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Это блюдо станет украшением праздничного стола
Новогодний стол — это не только вкусные блюда, но и эффектная подача, которая создает праздничное настроение. Если вы ищете способ удивить гостей чем-то необычным, этот салат в бокалах станет идеальным выбором. Легкий, изысканный и невероятно красивый, он объединяет свежесть огурца, нежность красной рыбы и воздушность соуса на основе греческого йогурта.
Приготовить такой салат проще, чем кажется, а подача в порционных бокалах добавляет ему шика. Гости наверняка будут в восторге, а вы — соберете множество комплиментов. Рецептом этого салата поделилась фудблогер valeriia.cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт (небольшие);
- Яйца – 2 шт;
- Красная рыба – 100 г;
- Огурец – 1 шт (небольшой).
Для соуса:
- греческий йогурт – 4 ст.л;
- французская горчица – 1 ч.л;
- лимонный сок – 1 ч.л;
- соль.
Икра для декора
Способ приготовления:
- Картошку и яйца отвариваем, натираем на крупную терку.
- Огурец и красную рыбу мелко нарезаем.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса.
- Выкладываем салат слоями в бокалы или креманки: картофель, соус, огурец, соус, красная рыба, яйца, соус.
- Украшаем икрой и отправляем на 30 минут в холодильник.
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