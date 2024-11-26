Эффектный салат в бокалах на новогодний стол: гости точно попросят добавку (видео)

Это блюдо станет украшением праздничного стола

Новогодний стол — это не только вкусные блюда, но и эффектная подача, которая создает праздничное настроение. Если вы ищете способ удивить гостей чем-то необычным, этот салат в бокалах станет идеальным выбором. Легкий, изысканный и невероятно красивый, он объединяет свежесть огурца, нежность красной рыбы и воздушность соуса на основе греческого йогурта.

Приготовить такой салат проще, чем кажется, а подача в порционных бокалах добавляет ему шика. Гости наверняка будут в восторге, а вы — соберете множество комплиментов. Рецептом этого салата поделилась фудблогер valeriia.cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт (небольшие);

Яйца – 2 шт;

Красная рыба – 100 г;

Огурец – 1 шт (небольшой).

Для соуса:

греческий йогурт – 4 ст.л;

французская горчица – 1 ч.л;

лимонный сок – 1 ч.л;

соль.

Икра для декора

Способ приготовления:

Картошку и яйца отвариваем, натираем на крупную терку. Огурец и красную рыбу мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты для соуса. Выкладываем салат слоями в бокалы или креманки: картофель, соус, огурец, соус, красная рыба, яйца, соус. Украшаем икрой и отправляем на 30 минут в холодильник.

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