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Гості будуть у захваті: рецепт простого десерту на Новий рік (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Незвичайний десерт
Незвичайний десерт. Фото Скріншот YouTube/Казкова кухня

Готується швидко та просто

На Новий рік хочеться не лише прикрасити будинок, а й приготувати щось особливе до святкового столу. Прекрасним доповненням до смачних салатів стане тематичний десерт – шоколадні ялинки.

Цей десерт, рецептом якого поділилися автори YouTube-каналу Казкова кухня, готується без особливих турбот. Мінімум інгредієнтів, максимум задоволення – такі солодощі точно сподобаються дітям і дорослим. А процес приготування настільки простий та творчий, що обов’язково подарує радість у передсвятковій метушні.

Інгредієнти:

  • Печиво — 50 г;
  • Шоколад — 150 г;
  • Вершкове масло — 50 г;
  • Декор

Спосіб приготування:

  1. Розтоплюємо шоколад та вершкове масло на водяній бані. Постійно помішуємо, щоб продукти з’єдналися і не було грудочок. Повинна вийти густа паста.
  2. Перекладаємо шоколадну пасту в кондитерський мішок. Печиво викладаємо на пергамент та видавлюємо на нього пасту у формі ялинки.
  3. Прикрашаємо кондитерською посипкою та маршмелоу.
  4. Охолоджуємо в холодильнику протягом кількох годин.

Раніше ми ділилися рецептом оригінальної закуски з рибою на святковий стіл.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Новорічні десерти #Готуємо вдома