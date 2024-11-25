Гості будуть у захваті: рецепт простого десерту на Новий рік (відео)

Готується швидко та просто

На Новий рік хочеться не лише прикрасити будинок, а й приготувати щось особливе до святкового столу. Прекрасним доповненням до смачних салатів стане тематичний десерт – шоколадні ялинки.

Цей десерт, рецептом якого поділилися автори YouTube-каналу Казкова кухня, готується без особливих турбот. Мінімум інгредієнтів, максимум задоволення – такі солодощі точно сподобаються дітям і дорослим. А процес приготування настільки простий та творчий, що обов’язково подарує радість у передсвятковій метушні.

Інгредієнти:

Печиво — 50 г;

Шоколад — 150 г;

Вершкове масло — 50 г;

Декор

Спосіб приготування:

Розтоплюємо шоколад та вершкове масло на водяній бані. Постійно помішуємо, щоб продукти з’єдналися і не було грудочок. Повинна вийти густа паста. Перекладаємо шоколадну пасту в кондитерський мішок. Печиво викладаємо на пергамент та видавлюємо на нього пасту у формі ялинки. Прикрашаємо кондитерською посипкою та маршмелоу. Охолоджуємо в холодильнику протягом кількох годин.

Раніше ми ділилися рецептом оригінальної закуски з рибою на святковий стіл.