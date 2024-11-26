Традиційна випічка на Андрія: як спекти вдома калиту (відео)
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Рецепт традиційної калити День святого Андрія Первозванного
В Україні віряни тримають піст. Ми ділились рецептом розкішної закуски з капусти. Тепер розповідаємо, як спекти калиту — пісну випічку, яку з давніх-давен печуть напередодні Дня святого Андрія Первозванного, яке відзначають у 2024 році 30 листопада.
Ця випічка недарма схожа на калач — не неї зав’язують стрічку, чіпляють за гвіздок до стелі чи підв'язують в пройму дверей. А парубки намагаються її надкусити. Колись її випікали досить твердою, але на ютуб-каналі "Кухня як релакс" розповіли, як зробити її смачною, насиченою та медовою.
Інгредієнти:
- 470 г борошна;
- 1 ч л розпушувача;
- дрібка солі;
- 300 мл теплої води;
- 3 ст л олії;
- 110 г маку;
- 70 г цукру;
- 3 ст л родзинок;
- 1 ч л борошна;
- 1 ст л меду;
- горіхи для прикраси.
Спосіб приготування:
- У миску просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо дрібку солі та вливаємо теплу воду. Замішуємо, в процесі вливаючи рослинну олію. Окремо мак змішуємо з цукром та додаємо у борошняну масу. Ретельно замішуємо — спочатку ложкою, а тоді — руками.
- Родзинки миємо та просушуємо на паперовому рушнику. Змішуємо їх з однією чайною ложкою борошна та додаємо і тісто. Ще раз замішуємо та накриваємо тісто рушничком. Залишаємо його на 20 хвилин настоятись. Присипаємо стіл борошном та перекладаємо туди тісто. Кілька хвилин промішуємо та формуємо з нього калач.
- Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Прикрашаємо горіхами. Розтоплюємо столову ложку меду. Калиту проколюємо багато разів виделкою та ретельно змащуємо медом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 190 градусах 30 хвилин.
Можна підвісити калиту для вечорниць, а можна просто смакувати її з чаєм. Також ми ділились рецептом ніжних різдвяних пончиків.