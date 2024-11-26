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Традиційна випічка на Андрія: як спекти вдома калиту (відео)

Автор
Марія Дума
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Цю випічку готують з давніх-давен
Цю випічку готують з давніх-давен. Фото 24 канал

Рецепт традиційної калити День святого Андрія Первозванного

В Україні віряни тримають піст. Ми ділились рецептом розкішної закуски з капусти. Тепер розповідаємо, як спекти калиту — пісну випічку, яку з давніх-давен печуть напередодні Дня святого Андрія Первозванного, яке відзначають у 2024 році 30 листопада.

Ця випічка недарма схожа на калач — не неї зав’язують стрічку, чіпляють за гвіздок до стелі чи підв'язують в пройму дверей. А парубки намагаються її надкусити. Колись її випікали досить твердою, але на ютуб-каналі "Кухня як релакс" розповіли, як зробити її смачною, насиченою та медовою.

Інгредієнти:

  • 470 г борошна;
  • 1 ч л розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 300 мл теплої води;
  • 3 ст л олії;
  • 110 г маку;
  • 70 г цукру;
  • 3 ст л родзинок;
  • 1 ч л борошна;
  • 1 ст л меду;
  • горіхи для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. У миску просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо дрібку солі та вливаємо теплу воду. Замішуємо, в процесі вливаючи рослинну олію. Окремо мак змішуємо з цукром та додаємо у борошняну масу. Ретельно замішуємо — спочатку ложкою, а тоді — руками.
  2. Родзинки миємо та просушуємо на паперовому рушнику. Змішуємо їх з однією чайною ложкою борошна та додаємо і тісто. Ще раз замішуємо та накриваємо тісто рушничком. Залишаємо його на 20 хвилин настоятись. Присипаємо стіл борошном та перекладаємо туди тісто. Кілька хвилин промішуємо та формуємо з нього калач.
  3. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Прикрашаємо горіхами. Розтоплюємо столову ложку меду. Калиту проколюємо багато разів виделкою та ретельно змащуємо медом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 190 градусах 30 хвилин.

Можна підвісити калиту для вечорниць, а можна просто смакувати її з чаєм. Також ми ділились рецептом ніжних різдвяних пончиків.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Калита #День Андрія Первозванного