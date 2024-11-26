Традиційна випічка на Андрія: як спекти вдома калиту (відео)

Рецепт традиційної калити День святого Андрія Первозванного

В Україні віряни тримають піст. Ми ділились рецептом розкішної закуски з капусти. Тепер розповідаємо, як спекти калиту — пісну випічку, яку з давніх-давен печуть напередодні Дня святого Андрія Первозванного, яке відзначають у 2024 році 30 листопада.

Ця випічка недарма схожа на калач — не неї зав’язують стрічку, чіпляють за гвіздок до стелі чи підв'язують в пройму дверей. А парубки намагаються її надкусити. Колись її випікали досить твердою, але на ютуб-каналі "Кухня як релакс" розповіли, як зробити її смачною, насиченою та медовою.

Інгредієнти:

470 г борошна;

1 ч л розпушувача;

дрібка солі;

300 мл теплої води;

3 ст л олії;

110 г маку;

70 г цукру;

3 ст л родзинок;

1 ч л борошна;

1 ст л меду;

горіхи для прикраси.

Спосіб приготування:

У миску просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо дрібку солі та вливаємо теплу воду. Замішуємо, в процесі вливаючи рослинну олію. Окремо мак змішуємо з цукром та додаємо у борошняну масу. Ретельно замішуємо — спочатку ложкою, а тоді — руками. Родзинки миємо та просушуємо на паперовому рушнику. Змішуємо їх з однією чайною ложкою борошна та додаємо і тісто. Ще раз замішуємо та накриваємо тісто рушничком. Залишаємо його на 20 хвилин настоятись. Присипаємо стіл борошном та перекладаємо туди тісто. Кілька хвилин промішуємо та формуємо з нього калач. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Прикрашаємо горіхами. Розтоплюємо столову ложку меду. Калиту проколюємо багато разів виделкою та ретельно змащуємо медом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 190 градусах 30 хвилин.

Можна підвісити калиту для вечорниць, а можна просто смакувати її з чаєм. Також ми ділились рецептом ніжних різдвяних пончиків.