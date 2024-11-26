Укр

Традиционная выпечка на Андрея: как испечь дома калиту (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эту выпечку готовят издревле
Эту выпечку готовят издревле. Фото 24 канал

Рецепт традиционной калиты День святого Андрея Первозванного

В Украине верующие держат пост. Мы делились рецептом роскошной закуски из капусты. Теперь рассказываем, как испечь калиту — песную выпечку, которую издавна пекут накануне Дня святого Андрея Первозванного, который отмечают в 2024 году 30 ноября.

Эта выпечка не зря похожа на калач — не завязывают ленту, цепляют за гвоздь к потолку или подвязывают в проем двери. А молодые люди пытаются ее надкусить. Когда-то ее выпекали достаточно жесткой, но на ютуб-канале "Кухня как релакс" рассказали, как сделать ее вкусной, насыщенной и медовой.

Ингредиенты:

  • 470 г муки;
  • 1 ч л разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 300 мл теплой воды;
  • 3 ст л растительного масла;
  • 110 г мака;
  • 70 г сахара;
  • 3 ст л изюма;
  • 1 ч л муки;
  • 1 ст. л меда;
  • орехи для украшения.

Способ приготовления:

  1. В миску просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем щепотку соли и вливаем теплую воду. Замешиваем, в процессе вливая растительное масло. Отдельно мак смешиваем с сахаром и добавляем в мучную массу. Тщательно замешиваем – сначала ложкой, а потом – руками.
  2. Изюм моем и просушиваем на бумажном полотенце. Смешиваем их с одной чайной ложкой муки и добавляем тесто. Еще раз замешиваем и накрываем тесто полотенцем. Оставляем его на 20 минут настояться. Присыпаем стол мукой и перекладываем туда тесто. Несколько минут промешиваем и формируем из него калач.
  3. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Украшаем орехами. Растапливаем столовую ложку меда. Калита прокалывается много раз вилкой и тщательно смазывается медом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 190 градусах 30 минут.

Можно подвесить калиту для вечерниц, а можно просто смаковать ее с чаем. Также мы делились рецептом нежных рождественских пончиков.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Калита #День Андрея Первозванного