Традиционная выпечка на Андрея: как испечь дома калиту (видео)

Рецепт традиционной калиты День святого Андрея Первозванного

В Украине верующие держат пост. Мы делились рецептом роскошной закуски из капусты. Теперь рассказываем, как испечь калиту — песную выпечку, которую издавна пекут накануне Дня святого Андрея Первозванного, который отмечают в 2024 году 30 ноября.

Эта выпечка не зря похожа на калач — не завязывают ленту, цепляют за гвоздь к потолку или подвязывают в проем двери. А молодые люди пытаются ее надкусить. Когда-то ее выпекали достаточно жесткой, но на ютуб-канале "Кухня как релакс" рассказали, как сделать ее вкусной, насыщенной и медовой.

Ингредиенты:

470 г муки;

1 ч л разрыхлителя;

щепотка соли;

300 мл теплой воды;

3 ст л растительного масла;

110 г мака;

70 г сахара;

3 ст л изюма;

1 ч л муки;

1 ст. л меда;

орехи для украшения.

Способ приготовления:

В миску просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем щепотку соли и вливаем теплую воду. Замешиваем, в процессе вливая растительное масло. Отдельно мак смешиваем с сахаром и добавляем в мучную массу. Тщательно замешиваем – сначала ложкой, а потом – руками. Изюм моем и просушиваем на бумажном полотенце. Смешиваем их с одной чайной ложкой муки и добавляем тесто. Еще раз замешиваем и накрываем тесто полотенцем. Оставляем его на 20 минут настояться. Присыпаем стол мукой и перекладываем туда тесто. Несколько минут промешиваем и формируем из него калач. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Украшаем орехами. Растапливаем столовую ложку меда. Калита прокалывается много раз вилкой и тщательно смазывается медом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 190 градусах 30 минут.

Можно подвесить калиту для вечерниц, а можно просто смаковать ее с чаем. Также мы делились рецептом нежных рождественских пончиков.