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Вийде смачно та оригінально: приготуйте до Нового року салат "Морський бриз"

Автор
Марія Швець
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Свіжий та легкий, обов'язково сподобається всій сім'ї
Свіжий та легкий, обов'язково сподобається всій сім'ї. Фото ru.freepik.com

Салат має насичений та цікавий смак

На новорічний стіл можна приготувати не лише "Шубу" та "Олів'є", але й звернути увагу на інші смачні рецепти. Зокрема, чудовою ідеєю буде приготувати салат з морепродуктами.

Ця страва вийде смачною та ситною. А рецепт смакоти опублікували на порталі "Коліжанка".

Як приготувати салат з кальмарами та крабовими паличками

Інгредієнти:

  • кальмар маринований – 120 г;
  • палички крабові – 80 г;
  • креветки – 150 г;
  • авокадо – 0,5 шт.;
  • листя салату – 1 пучок;
  • цибуля зелена – 5 пір’їн;
  • оливкова олія – за смаком;
  • сік лимонний – до смаку;
  • сіль – до смаку;
  • перець чорний мелений – до смаку;

Спосіб приготування:

1.Листя салату промити, обсушити та розірвати руками на невеликі шматочки.

2.Зелень викласти на велику тарілку.

3.Очищене авокадо нарізати на великі скибки і їх розкласти на салатне листя.

4.Викласти маринований кальмар.

5.Креветки відварити дві хвилини в киплячій підсоленій воді.

6.Морепродукт остудити та очистити, викласти на салат.

7.Додати скибочки крабових паличок.

8.Салат посолити, поперчити, присипати подрібненою цибулею та полити оливковою олією.

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#Морепродукти #Салат #Готуємо вдома