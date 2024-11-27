Вийде смачно та оригінально: приготуйте до Нового року салат "Морський бриз"

Салат має насичений та цікавий смак

На новорічний стіл можна приготувати не лише "Шубу" та "Олів'є", але й звернути увагу на інші смачні рецепти. Зокрема, чудовою ідеєю буде приготувати салат з морепродуктами.

Ця страва вийде смачною та ситною. А рецепт смакоти опублікували на порталі "Коліжанка".

Як приготувати салат з кальмарами та крабовими паличками

Інгредієнти:

кальмар маринований – 120 г;

палички крабові – 80 г;

креветки – 150 г;

авокадо – 0,5 шт.;

листя салату – 1 пучок;

цибуля зелена – 5 пір’їн;

оливкова олія – за смаком;

сік лимонний – до смаку;

сіль – до смаку;

перець чорний мелений – до смаку;

Спосіб приготування:

1.Листя салату промити, обсушити та розірвати руками на невеликі шматочки.

2.Зелень викласти на велику тарілку.

3.Очищене авокадо нарізати на великі скибки і їх розкласти на салатне листя.

4.Викласти маринований кальмар.

5.Креветки відварити дві хвилини в киплячій підсоленій воді.

6.Морепродукт остудити та очистити, викласти на салат.

7.Додати скибочки крабових паличок.

8.Салат посолити, поперчити, присипати подрібненою цибулею та полити оливковою олією.