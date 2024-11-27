Вийде смачно та оригінально: приготуйте до Нового року салат "Морський бриз"
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Салат має насичений та цікавий смак
На новорічний стіл можна приготувати не лише "Шубу" та "Олів'є", але й звернути увагу на інші смачні рецепти. Зокрема, чудовою ідеєю буде приготувати салат з морепродуктами.
Ця страва вийде смачною та ситною. А рецепт смакоти опублікували на порталі "Коліжанка".
Як приготувати салат з кальмарами та крабовими паличками
Інгредієнти:
- кальмар маринований – 120 г;
- палички крабові – 80 г;
- креветки – 150 г;
- авокадо – 0,5 шт.;
- листя салату – 1 пучок;
- цибуля зелена – 5 пір’їн;
- оливкова олія – за смаком;
- сік лимонний – до смаку;
- сіль – до смаку;
- перець чорний мелений – до смаку;
Спосіб приготування:
1.Листя салату промити, обсушити та розірвати руками на невеликі шматочки.
2.Зелень викласти на велику тарілку.
3.Очищене авокадо нарізати на великі скибки і їх розкласти на салатне листя.
4.Викласти маринований кальмар.
5.Креветки відварити дві хвилини в киплячій підсоленій воді.
6.Морепродукт остудити та очистити, викласти на салат.
7.Додати скибочки крабових паличок.
8.Салат посолити, поперчити, присипати подрібненою цибулею та полити оливковою олією.