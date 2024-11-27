Выйдет вкусно и оригинально: приготовьте к Новому году салат "Морской бриз"
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Салат имеет насыщенный и интересный вкус
На новогодний стол можно приготовить не только "Шубу" и "Оливье", но обратить внимание на другие вкусные рецепты. В частности, великолепной идеей будет приготовить салат с морепродуктами.
Это блюдо получится вкусным и сытным. А рецепт вкусности опубликовали на портале "Колижанка".
Как приготовить салат с кальмарами и крабовыми палочками
Ингредиенты:
- кальмар маринованный – 120 г;
- палочки крабовые – 80 г;
- креветки – 150 г;
- авокадо – 0,5 шт.;
- листья салата – 1 пучок;
- лук зеленый – 5 перьев;
- оливковое масло – по вкусу;
- сок лимонный – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Листья салата промыть, обсушить и разорвать руками на небольшие кусочки.
2.Зелень выложить на большую тарелку.
3.Очищенное авокадо нарезать на большие ломтики и их разложить на салатные листья.
4.Выложить маринованный кальмар.
5.Креветки отварить две минуты в кипящей подсоленной воде.
6.Морепродукт остудить и очистить, выложить на салат.
7.Добавить ломтики крабовых палочек.
8.Салат посолить, поперчить, присыпать измельченным луком и полить оливковым маслом.