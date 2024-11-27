Выйдет вкусно и оригинально: приготовьте к Новому году салат "Морской бриз"

Салат имеет насыщенный и интересный вкус

На новогодний стол можно приготовить не только "Шубу" и "Оливье", но обратить внимание на другие вкусные рецепты. В частности, великолепной идеей будет приготовить салат с морепродуктами.

Это блюдо получится вкусным и сытным. А рецепт вкусности опубликовали на портале "Колижанка".

Как приготовить салат с кальмарами и крабовыми палочками

Ингредиенты:

кальмар маринованный – 120 г;

палочки крабовые – 80 г;

креветки – 150 г;

авокадо – 0,5 шт.;

листья салата – 1 пучок;

лук зеленый – 5 перьев;

оливковое масло – по вкусу;

сок лимонный – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Листья салата промыть, обсушить и разорвать руками на небольшие кусочки.

2.Зелень выложить на большую тарелку.

3.Очищенное авокадо нарезать на большие ломтики и их разложить на салатные листья.

4.Выложить маринованный кальмар.

5.Креветки отварить две минуты в кипящей подсоленной воде.

6.Морепродукт остудить и очистить, выложить на салат.

7.Добавить ломтики крабовых палочек.

8.Салат посолить, поперчить, присыпать измельченным луком и полить оливковым маслом.