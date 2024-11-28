Краще, ніж звичайний бульйон: приготуйте на обід ароматний американський суп (відео)

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Найпопулярнішими стравами, які можна приготувати на обід ймовірно є борщ або курячий бульйон. Кожна господиня має свій унікальний рецепт цих страв.

Однак інколи можна урізноманітнити щоденне меню та приготувати смачний американський суп. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Інгредієнти на каструлю 4 літри:

телячий або яловичий фарш – 500 г;

бульйон – 2 л (або вода);

морква – 120 г;

картопля – 500 г;

цибуля – 120 г;

селера – 120 г;

вершки – 300 мл. (15-20 %);

сир чеддер – 60 г;

сіль, перець, хмелі-сунелі, італійські трави, прованські трави;

олія – 15 г;

Спосіб приготування:

1.В каструлю влити олію, покласти фарш та сіль, перець і хмелі-сунелі.

2.Перемішуючи, смажити 12 хвилин.

3.Додати нарізану цибулю, моркву і селеру, та, перемішуючи, смажити ще 10 хвилин.

4.Додати картоплю, прованські та італійські трави.

5.Залити водою або бульйоном і варити 15-20 хвилин.

6.Влити вершки та додати сир чеддер.

7.Готувати, поки не розплавиться сир, і вимкнути вогонь.