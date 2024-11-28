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Краще, ніж звичайний бульйон: приготуйте на обід ароматний американський суп (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжний та ситний, на курячому бульйоні
Ніжний та ситний, на курячому бульйоні. Фото ru.freepik.com

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Найпопулярнішими стравами, які можна приготувати на обід ймовірно є борщ або курячий бульйон. Кожна господиня має свій унікальний рецепт цих страв.

Однак інколи можна урізноманітнити щоденне меню та приготувати смачний американський суп. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Інгредієнти на каструлю 4 літри:

  • телячий або яловичий фарш – 500 г;
  • бульйон – 2 л (або вода);
  • морква – 120 г;
  • картопля – 500 г;
  • цибуля – 120 г;
  • селера – 120 г;
  • вершки – 300 мл. (15-20 %);
  • сир чеддер – 60 г;
  • сіль, перець, хмелі-сунелі, італійські трави, прованські трави;
  • олія – 15 г;

Спосіб приготування:

1.В каструлю влити олію, покласти фарш та сіль, перець і хмелі-сунелі.

2.Перемішуючи, смажити 12 хвилин.

3.Додати нарізану цибулю, моркву і селеру, та, перемішуючи, смажити ще 10 хвилин.

4.Додати картоплю, прованські та італійські трави.

5.Залити водою або бульйоном і варити 15-20 хвилин.

6.Влити вершки та додати сир чеддер.

7.Готувати, поки не розплавиться сир, і вимкнути вогонь.

Теги:
#Суп #Перші страви #Готуємо вдома