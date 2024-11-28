Лучше, чем обычный бульон: приготовьте на обед ароматный американский суп (видео)

Понравится детям и взрослым

Самыми популярными блюдами, которые можно приготовить на обед, вероятно, является борщ или куриный бульон. У каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт этих блюд.

Однако иногда можно разнообразить ежедневное меню и приготовить вкусный суп. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Ингредиенты на кастрюлю 4 литра:

телячий или говяжий фарш – 500 г;

бульон – 2 л (или вода);

морковь – 120 г;

картофель – 500 г;

лук – 120 г;

сельдерей – 120 г;

сливки – 300 мл. (15-20%);

сыр чеддер – 60 г;

соль, перец, хмели-сунели, итальянские травы, прованские травы;

масло – 15 г;

Способ приготовления:

1.В кастрюлю влить масло, положить фарш и соль, перец и хмели-сунели.

2. Перемешивая, жарить 12 минут.

3.Добавить нарезанный лук, морковь и сельдерей, и, перемешивая, жарить еще 10 минут.

4.Добавить картофель, прованские и итальянские травы.

5.Залить водой или бульоном и варить 15-20 минут.

6.Влить сливки и добавить сыр чеддер.

7.Готовить, пока не расплавится сыр, и выключить огонь.