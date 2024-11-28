Лучше, чем обычный бульон: приготовьте на обед ароматный американский суп (видео)
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Понравится детям и взрослым
Самыми популярными блюдами, которые можно приготовить на обед, вероятно, является борщ или куриный бульон. У каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт этих блюд.
Однако иногда можно разнообразить ежедневное меню и приготовить вкусный суп. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Ингредиенты на кастрюлю 4 литра:
- телячий или говяжий фарш – 500 г;
- бульон – 2 л (или вода);
- морковь – 120 г;
- картофель – 500 г;
- лук – 120 г;
- сельдерей – 120 г;
- сливки – 300 мл. (15-20%);
- сыр чеддер – 60 г;
- соль, перец, хмели-сунели, итальянские травы, прованские травы;
- масло – 15 г;
Способ приготовления:
1.В кастрюлю влить масло, положить фарш и соль, перец и хмели-сунели.
2. Перемешивая, жарить 12 минут.
3.Добавить нарезанный лук, морковь и сельдерей, и, перемешивая, жарить еще 10 минут.
4.Добавить картофель, прованские и итальянские травы.
5.Залить водой или бульоном и варить 15-20 минут.
6.Влить сливки и добавить сыр чеддер.
7.Готовить, пока не расплавится сыр, и выключить огонь.