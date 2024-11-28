Можно будет есть через сутки: рецепт необыкновенно вкусной маринованной скумбрии (видео)
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Станет украшением любого стола
Скумбрия довольно простая, бюджетная и при этом вкусная рыбка. Ее запекают, коптят или маринуют.
Сегодня мы хотим предложить замариновать скумбрию, которую можно будет есть уже через сутки. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как замариновать скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лук – 1 шт.;
Рассол:
- 1 л холодной воды;
- 3 ст. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. горчицы сухой (порошок);
Способ приготовления:
1.Рыбу нарезать кусками, переложить в миску, к ней добавить порезанный кольцами лук.
2.Для приготовления рассола нужно смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и перемешать, что они растворились.
3.Залить рыбу рассолом и отправить в холодильник на сутки.
4.Подавать готовую рыбу с репчатым или зеленым луком.