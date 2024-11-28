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Можно будет есть через сутки: рецепт необыкновенно вкусной маринованной скумбрии (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Пикантное и ароматное блюдо
Пикантное и ароматное блюдо. Фото 1000.menu

Станет украшением любого стола

Скумбрия довольно простая, бюджетная и при этом вкусная рыбка. Ее запекают, коптят или маринуют.

Сегодня мы хотим предложить замариновать скумбрию, которую можно будет есть уже через сутки. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как замариновать скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • лук – 1 шт.;

Рассол:

  • 1 л холодной воды;
  • 3 ст. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. горчицы сухой (порошок);

Способ приготовления:

1.Рыбу нарезать кусками, переложить в миску, к ней добавить порезанный кольцами лук.

2.Для приготовления рассола нужно смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и перемешать, что они растворились.

3.Залить рыбу рассолом и отправить в холодильник на сутки.

4.Подавать готовую рыбу с репчатым или зеленым луком.

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#Скумбрия #Запекание #Готовим дома