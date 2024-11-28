Можно будет есть через сутки: рецепт необыкновенно вкусной маринованной скумбрии (видео)

Станет украшением любого стола

Скумбрия довольно простая, бюджетная и при этом вкусная рыбка. Ее запекают, коптят или маринуют.

Сегодня мы хотим предложить замариновать скумбрию, которую можно будет есть уже через сутки. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как замариновать скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лук – 1 шт.;

Рассол:

1 л холодной воды;

3 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. горчицы сухой (порошок);

Способ приготовления:

1.Рыбу нарезать кусками, переложить в миску, к ней добавить порезанный кольцами лук.

2.Для приготовления рассола нужно смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и перемешать, что они растворились.

3.Залить рыбу рассолом и отправить в холодильник на сутки.

4.Подавать готовую рыбу с репчатым или зеленым луком.